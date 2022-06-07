Сенатор поставил Байдену «кол» за антикризисный план

Джон Баррассо раскритиковал Джо Байдена Фото: Patrick Semansky AP/TASS

Сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо заявил, что поставил бы «кол» президенту США Джо Байдену за его план по спасению экономики. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Это не план, а позорище! Если бы ученик старшей школы сдал такое в качестве проверочной работы по экономике, он получил бы двойку с минусом, а когда подобное на фоне рекордного роста цен на бензин и продукты заявляет президент, ему надо ставить «кол», — заявил Баррассо в эфире телеканала Fox News, видео опубликовано на их youtube-канале.

По словам, Байден показал свою некомпетентность, когда слепо доверился «зеленой экономике» и лишил население энергоресурсов своей страны. Президент США долго не мог понять, в чем причина проблем в экономике, что повлияло на уровень жизни большей части населения, отметил Баррассо. Вместо поиска решения вопроса Байден «сыпет» ложными обвинениями, высказался сенатор.

Ранее Байден обвинил президента России Владимира Путина в росте цен и инфляции в Америке. В Белом доме заявляли об увеличении стоимости бензина на 60% и также обвинили в этом Путина, сообщает RT. Президент РФ ответил, что инфляция в США не связана с действиями России. В США ввели санкции против РФ и отказались от нефти и газа из России из-за спецоперации России на Украине. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл возмутился ростом цен на продукты и бензин.