Мирных жителей заманивали в «Азовсталь» под видом гуманитарного коридора. Об этом рассказал волонтерам очевидец этих событий, житель Мариуполя. Запись рассказа он передал в распоряжение URA.RU.
«Людей дурили. Гуманитарка, рядом стоит какой-то соплячек, говорит: „Автобус. Зеленый коридор. Мы вывезем вас в город, на драмтеатр“. А дальше куда? А дальше уже будут распределять. И на этом автобусе их увезли на „Азовсталь“, и они стали заложниками», — рассказал житель Мариуполя, который был очевидцем произошедшего.
По его словам, это было сделано, чтобы прикрываться людьми, как живым щитом. «Там зеленый коридор запускают. А их в автобус и на „Азовсталь“. Что такое зеленый коридор? Я тобой прикроюсь и за тобой буду идти. Вот они это и делали», — уточнил мужчина.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины и спасению жителей ЛНР и ДНР от постоянных обстрелов ВСУ. В апреле этого года армия РФ полностью освободила Мариуполь. Оставшиеся украинские военные и националисты укрылись на заводе «Азовсталь», но позже сдались. Также были эвакуированы мирные жители, которые сообщали, что их удерживали на заводе.
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