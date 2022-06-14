Очевидец рассказал, как мирных жителей увезли на «Азовсталь». Видео

14 июня 2022 в 21:46 Размер текста - 17 +

Жители Мариуполя не знали, что окажутся в плену на заводе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мирных жителей заманивали в «Азовсталь» под видом гуманитарного коридора. Об этом рассказал волонтерам очевидец этих событий, житель Мариуполя. Запись рассказа он передал в распоряжение URA.RU. «Людей дурили. Гуманитарка, рядом стоит какой-то соплячек, говорит: „Автобус. Зеленый коридор. Мы вывезем вас в город, на драмтеатр“. А дальше куда? А дальше уже будут распределять. И на этом автобусе их увезли на „Азовсталь“, и они стали заложниками», — рассказал житель Мариуполя, который был очевидцем произошедшего. По его словам, это было сделано, чтобы прикрываться людьми, как живым щитом. «Там зеленый коридор запускают. А их в автобус и на „Азовсталь“. Что такое зеленый коридор? Я тобой прикроюсь и за тобой буду идти. Вот они это и делали», — уточнил мужчина. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины и спасению жителей ЛНР и ДНР от постоянных обстрелов ВСУ. В апреле этого года армия РФ полностью освободила Мариуполь. Оставшиеся украинские военные и националисты укрылись на заводе «Азовсталь», но позже сдались. Также были эвакуированы мирные жители, которые сообщали, что их удерживали на заводе. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Мирных жителей заманивали в «Азовсталь» под видом гуманитарного коридора. Об этом рассказал волонтерам очевидец этих событий, житель Мариуполя. Запись рассказа он передал в распоряжение URA.RU. «Людей дурили. Гуманитарка, рядом стоит какой-то соплячек, говорит: „Автобус. Зеленый коридор. Мы вывезем вас в город, на драмтеатр“. А дальше куда? А дальше уже будут распределять. И на этом автобусе их увезли на „Азовсталь“, и они стали заложниками», — рассказал житель Мариуполя, который был очевидцем произошедшего. По его словам, это было сделано, чтобы прикрываться людьми, как живым щитом. «Там зеленый коридор запускают. А их в автобус и на „Азовсталь“. Что такое зеленый коридор? Я тобой прикроюсь и за тобой буду идти. Вот они это и делали», — уточнил мужчина. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины и спасению жителей ЛНР и ДНР от постоянных обстрелов ВСУ. В апреле этого года армия РФ полностью освободила Мариуполь. Оставшиеся украинские военные и националисты укрылись на заводе «Азовсталь», но позже сдались. Также были эвакуированы мирные жители, которые сообщали, что их удерживали на заводе.