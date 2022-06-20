20 июня 2022

Постпред РФ рассказал о шансах Киева присоединиться к Евросоюзу

© Служба новостей «URA.RU»
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Евромайдан. Киев, флаг украины, флаг евросоюза
Чижов усомнился во вступлении Украины в ЕС Фото:

Несмотря на то, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС, перспективы интеграции двух стран в Евросоюз сомнительна. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Во-первых, это просто рекомендация, мнение Еврокомиссии, которое будет вынесено на рассмотрение саммита Евросоюза 23—24 июня. Что касается вашего вопроса, то мы же с вами говорим о серьезных вещах», — ответил Чижов на вопрос о возможности вступления Украины и Молдавии в ЕС, передают «Известия».

Ранее Еврокомиссия выдвинула ряд жестких требований к Украине, которая претендует на статус кандидата в ЕС. В Кремле заявили, что будут с повышенным вниманием следить за этой ситуацией. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не против вступления Украины в ЕС. Однако глава государства подчеркнул, что Евросоюз потерял политический суверенитет. Обозреватель The New York Times Эндрю Крамер считает, что препятствием для вступления Украины в ЕС являются внутренние проблемы страны, главная из которых — коррупция.

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Несмотря на то, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС, перспективы интеграции двух стран в Евросоюз сомнительна. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. «Во-первых, это просто рекомендация, мнение Еврокомиссии, которое будет вынесено на рассмотрение саммита Евросоюза 23—24 июня. Что касается вашего вопроса, то мы же с вами говорим о серьезных вещах», — ответил Чижов на вопрос о возможности вступления Украины и Молдавии в ЕС, передают «Известия». Ранее Еврокомиссия выдвинула ряд жестких требований к Украине, которая претендует на статус кандидата в ЕС. В Кремле заявили, что будут с повышенным вниманием следить за этой ситуацией. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не против вступления Украины в ЕС. Однако глава государства подчеркнул, что Евросоюз потерял политический суверенитет. Обозреватель The New York Times Эндрю Крамер считает, что препятствием для вступления Украины в ЕС являются внутренние проблемы страны, главная из которых — коррупция.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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