Постпред РФ рассказал о шансах Киева присоединиться к Евросоюзу

21 июня 2022 в 03:44 Размер текста - 17 +

Чижов усомнился во вступлении Украины в ЕС Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Несмотря на то, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС, перспективы интеграции двух стран в Евросоюз сомнительна. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. «Во-первых, это просто рекомендация, мнение Еврокомиссии, которое будет вынесено на рассмотрение саммита Евросоюза 23—24 июня. Что касается вашего вопроса, то мы же с вами говорим о серьезных вещах», — ответил Чижов на вопрос о возможности вступления Украины и Молдавии в ЕС, передают «Известия». Ранее Еврокомиссия выдвинула ряд жестких требований к Украине, которая претендует на статус кандидата в ЕС. В Кремле заявили, что будут с повышенным вниманием следить за этой ситуацией. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не против вступления Украины в ЕС. Однако глава государства подчеркнул, что Евросоюз потерял политический суверенитет. Обозреватель The New York Times Эндрю Крамер считает, что препятствием для вступления Украины в ЕС являются внутренние проблемы страны, главная из которых — коррупция. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Несмотря на то, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС, перспективы интеграции двух стран в Евросоюз сомнительна. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. «Во-первых, это просто рекомендация, мнение Еврокомиссии, которое будет вынесено на рассмотрение саммита Евросоюза 23—24 июня. Что касается вашего вопроса, то мы же с вами говорим о серьезных вещах», — ответил Чижов на вопрос о возможности вступления Украины и Молдавии в ЕС, передают «Известия». Ранее Еврокомиссия выдвинула ряд жестких требований к Украине, которая претендует на статус кандидата в ЕС. В Кремле заявили, что будут с повышенным вниманием следить за этой ситуацией. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не против вступления Украины в ЕС. Однако глава государства подчеркнул, что Евросоюз потерял политический суверенитет. Обозреватель The New York Times Эндрю Крамер считает, что препятствием для вступления Украины в ЕС являются внутренние проблемы страны, главная из которых — коррупция.