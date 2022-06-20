Постпред РФ рассказал о шансах Киева присоединиться к Евросоюзу

Несмотря на то, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС, перспективы интеграции двух стран в Евросоюз сомнительна. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
«Во-первых, это просто рекомендация, мнение Еврокомиссии, которое будет вынесено на рассмотрение саммита Евросоюза 23—24 июня. Что касается вашего вопроса, то мы же с вами говорим о серьезных вещах», — ответил Чижов на вопрос о возможности вступления Украины и Молдавии в ЕС, передают «Известия».
Ранее Еврокомиссия выдвинула ряд жестких требований к Украине, которая претендует на статус кандидата в ЕС. В Кремле заявили, что будут с повышенным вниманием следить за этой ситуацией. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не против вступления Украины в ЕС. Однако глава государства подчеркнул, что Евросоюз потерял политический суверенитет. Обозреватель The New York Times Эндрю Крамер считает, что препятствием для вступления Украины в ЕС являются внутренние проблемы страны, главная из которых — коррупция.
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