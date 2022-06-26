26 июня 2022

Премьер Италии призвал ограничить доходы России от продажи газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг, экспорт
Возвращение к былой зависимости от российского газа немыслимо, заявил Марио Драги Фото:
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Газовый кризис в Европе

Для стран G7 крайне важно, чтобы цены на топливо, поставляемое из России, были зафиксированы. Об этом заявил на саммите «Большой семерки» премьер-министр Италии Марио Драги.

«Установление потолка цен на ископаемое топливо, импортируемое из России, является геополитической, экономической и социальной целью», — заявил Марио Драги, передает информагентство askanews. Также итальянский премьер добавил, что возвращаться к «былой зависимости от России» в энергетической сфере немыслимо.

Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако пока ЕС не собирается вводить запрет на поставки газа из России, потому что еще не существует замены. Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с URA.RU перечислил российские ресурсы, от которых Запад не сможет отказаться. В Швейцарии заявили, что западные санкции ведут к распаду Европейского союза. В Германии также предупредили, что проблемы с поставками газа затронут все страны ЕС.

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Для стран G7 крайне важно, чтобы цены на топливо, поставляемое из России, были зафиксированы. Об этом заявил на саммите «Большой семерки» премьер-министр Италии Марио Драги. «Установление потолка цен на ископаемое топливо, импортируемое из России, является геополитической, экономической и социальной целью», — заявил Марио Драги, передает информагентство askanews. Также итальянский премьер добавил, что возвращаться к «былой зависимости от России» в энергетической сфере немыслимо. Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако пока ЕС не собирается вводить запрет на поставки газа из России, потому что еще не существует замены. Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с URA.RU перечислил российские ресурсы, от которых Запад не сможет отказаться. В Швейцарии заявили, что западные санкции ведут к распаду Европейского союза. В Германии также предупредили, что проблемы с поставками газа затронут все страны ЕС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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