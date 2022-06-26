Премьер Италии призвал ограничить доходы России от продажи газа

26 июня 2022 в 23:35 Размер текста - 17 +

Для стран G7 крайне важно, чтобы цены на топливо, поставляемое из России, были зафиксированы. Об этом заявил на саммите «Большой семерки» премьер-министр Италии Марио Драги. «Установление потолка цен на ископаемое топливо, импортируемое из России, является геополитической, экономической и социальной целью», — заявил Марио Драги, передает информагентство askanews. Также итальянский премьер добавил, что возвращаться к «былой зависимости от России» в энергетической сфере немыслимо. Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако пока ЕС не собирается вводить запрет на поставки газа из России, потому что еще не существует замены. Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с URA.RU перечислил российские ресурсы, от которых Запад не сможет отказаться. В Швейцарии заявили, что западные санкции ведут к распаду Европейского союза. В Германии также предупредили, что проблемы с поставками газа затронут все страны ЕС.