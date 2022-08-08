Дым от пожаров в ХМАО дотянулся до Челябинска. Фото

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Хмарь от ХМАО. Челябинск , дым, хмарь, дым от лесных пожаров
Челябинск окутало дымкой от пожаров Фото:
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Лесные пожары в России

Дым от пожаров, которые обрушились на ХМАО, дошел до Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона, дымка осела над регионом из-за слабого ветра, который не может ее разогнать.

«По восточной периферии антициклона распространяются дымные шлейфы множественных очагов природных пожаров с территории Ханты-Мансийского автономного округа. Мелкодисперсные продукты горения — попросту говоря, дым — могут частично проникать на территорию Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства.

Там отметили, что в ближайшие дни ветер не усилится. При сохранении существующих метеорологических условий и с учетом прогноза возможно дальнейшее распространение продуктов горения от очагов, расположенных в ХМАО, в Челябинской области.

Из-за пожаров в ХМАО ввели режим ЧС. На их ликвидацию уходят сотни тонн воды. Однако их площадь разрастается. При этом управление Роспотребнадзора по Югре заявило, что воздух соответствует нормативным требованиям.

Хмарь от ХМАО. Челябинск
Фото:
Хмарь от ХМАО. Челябинск
Фото:
Хмарь от ХМАО. Челябинск
Фото:

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Дым от пожаров, которые обрушились на ХМАО, дошел до Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона, дымка осела над регионом из-за слабого ветра, который не может ее разогнать. «По восточной периферии антициклона распространяются дымные шлейфы множественных очагов природных пожаров с территории Ханты-Мансийского автономного округа. Мелкодисперсные продукты горения — попросту говоря, дым — могут частично проникать на территорию Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства. Там отметили, что в ближайшие дни ветер не усилится. При сохранении существующих метеорологических условий и с учетом прогноза возможно дальнейшее распространение продуктов горения от очагов, расположенных в ХМАО, в Челябинской области. Из-за пожаров в ХМАО ввели режим ЧС. На их ликвидацию уходят сотни тонн воды. Однако их площадь разрастается. При этом управление Роспотребнадзора по Югре заявило, что воздух соответствует нормативным требованиям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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