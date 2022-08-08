Дым от пожаров в ХМАО дотянулся до Челябинска. Фото

08 августа 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

Челябинск окутало дымкой от пожаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Дым от пожаров, которые обрушились на ХМАО, дошел до Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона, дымка осела над регионом из-за слабого ветра, который не может ее разогнать. «По восточной периферии антициклона распространяются дымные шлейфы множественных очагов природных пожаров с территории Ханты-Мансийского автономного округа. Мелкодисперсные продукты горения — попросту говоря, дым — могут частично проникать на территорию Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства. Там отметили, что в ближайшие дни ветер не усилится. При сохранении существующих метеорологических условий и с учетом прогноза возможно дальнейшее распространение продуктов горения от очагов, расположенных в ХМАО, в Челябинской области. Из-за пожаров в ХМАО ввели режим ЧС. На их ликвидацию уходят сотни тонн воды. Однако их площадь разрастается. При этом управление Роспотребнадзора по Югре заявило, что воздух соответствует нормативным требованиям. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дым от пожаров, которые обрушились на ХМАО, дошел до Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона, дымка осела над регионом из-за слабого ветра, который не может ее разогнать. «По восточной периферии антициклона распространяются дымные шлейфы множественных очагов природных пожаров с территории Ханты-Мансийского автономного округа. Мелкодисперсные продукты горения — попросту говоря, дым — могут частично проникать на территорию Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства. Там отметили, что в ближайшие дни ветер не усилится. При сохранении существующих метеорологических условий и с учетом прогноза возможно дальнейшее распространение продуктов горения от очагов, расположенных в ХМАО, в Челябинской области. Из-за пожаров в ХМАО ввели режим ЧС. На их ликвидацию уходят сотни тонн воды. Однако их площадь разрастается. При этом управление Роспотребнадзора по Югре заявило, что воздух соответствует нормативным требованиям.