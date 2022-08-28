Тарасова раскрыла отношение к ней в США и пообещала вернуться

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Заседание Олимпийского Комитета России по принятию решения о допуске олимпийской сборной РФ на 23 Олимпийские игры в Пхенчхане. Москва, тарасова татьяна
Татьяна Тарасова сообщила, что скоро вернется в Россию Фото:

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что к ней нормально относятся в США. Тарасова отметила, что на нее никто не давит.

«Ко мне нормально относятся в США, давления нет. Скоро вернусь в Россию», — сказала Тарасова в беседе со sport24.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в западных странах прогрессирует дискриминация всего, что связано с РФ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в США занимаются «травлей» россиян.

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что к ней нормально относятся в США. Тарасова отметила, что на нее никто не давит. «Ко мне нормально относятся в США, давления нет. Скоро вернусь в Россию», — сказала Тарасова в беседе со sport24. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в западных странах прогрессирует дискриминация всего, что связано с РФ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в США занимаются «травлей» россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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