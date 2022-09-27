Матери пострадавших в Ижевске детей рассказали о трагедии

Матери пострадавших в Ижевске детей поделились с журналистами подробностями трагедии
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Стихийный мемориал у гимназии №175 в Казани. Казань, траур, мемориал, гимназия 175
Матери пострадавших при стрельбе в Ижевске детей рассказали о трагедии Фото:
новость из сюжета
В школе в Ижевске произошла стрельба

Матери, чьи дети были ранены во время стрельбы в школе №88 Ижевска поделились подробностями трагедии. Их пострадавших сыновей перевезут в Москву, где им окажут максимально квалифицированную помощь.

«Он не может разговаривать, он без сознания» — сообщила Пятому телеканалу Венера, мама шестнадцатилетнего Александра, находящегося в тяжелом состоянии и подключенного к аппарату ИВЛ.

Мальчик Мирон был ранен в плечо, у Богдана также ранение в плечо и ногу, пятнадцатилетний Роберт находится в коме, у него критическое состояние. Мать раненого Богдана рассказала, что дети просто не успели отреагировать. Они услышали стрельбу, спрятались под парты и не успели закрыться, когда стрелявший зашел в класс. Он выстрелил и потом вышел, а дети закрылись и ждали полицию. Кого-то вынесли, а кто мог идти, шли до скорой сами.

В понедельник, 26 сентября, бывший ученик школы №88 в Ижевске Артем Казанцев открыл стрельбу в учебном заведении. Мужчина ворвался в здание и открыл стрельбу по детям и взрослым. После этого он покончил с собой. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте.

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Матери, чьи дети были ранены во время стрельбы в школе №88 Ижевска поделились подробностями трагедии. Их пострадавших сыновей перевезут в Москву, где им окажут максимально квалифицированную помощь. «Он не может разговаривать, он без сознания» — сообщила Пятому телеканалу Венера, мама шестнадцатилетнего Александра, находящегося в тяжелом состоянии и подключенного к аппарату ИВЛ. Мальчик Мирон был ранен в плечо, у Богдана также ранение в плечо и ногу, пятнадцатилетний Роберт находится в коме, у него критическое состояние. Мать раненого Богдана рассказала, что дети просто не успели отреагировать. Они услышали стрельбу, спрятались под парты и не успели закрыться, когда стрелявший зашел в класс. Он выстрелил и потом вышел, а дети закрылись и ждали полицию. Кого-то вынесли, а кто мог идти, шли до скорой сами. В понедельник, 26 сентября, бывший ученик школы №88 в Ижевске Артем Казанцев открыл стрельбу в учебном заведении. Мужчина ворвался в здание и открыл стрельбу по детям и взрослым. После этого он покончил с собой. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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