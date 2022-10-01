Глава «Нафтогаза»: Украина может заменить газ мусором

Глава «Нафтогаза» Витренко: Украина может перейти на добычу энергии из мусора

01 октября 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

В Житомире уже используются технологии альтернативных источников отопления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Украина может перейти на добычу тепла и электроэнергии из мусора. Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко во время брифинга для журналистов. «В большинстве случаев можно к следующему отопительному сезону перейти с природного газа на отопление, например, на биомассу, мусор», — цитирует Витренко «Укринформ». Как сообщает глава энергетической компании, практика использования биомассы в качестве источника энергии уже активно применяется в Житомире. «Это экономически и экологически выгодно», — отметил Витренко. «Важно перейти с природного газа на биомассу, альтернативные источники, тепловые насосы как можно скорее. Потому что при рыночной цене на газ срок окупаемости таких проектов — 2-3 месяца», — добавил глава энергокомпании. Ранее в «Газпроме» заявили, что «Нафтогаз Украины», не имея надлежащих оснований, отказался исполнять свои транзитные обязательства по поставке газа в Европу через свою территорию. В «Газпроме» также добавили, что Россия может ввести санкции против «Нафтогаза».

Украина может перейти на добычу тепла и электроэнергии из мусора. Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко во время брифинга для журналистов. «В большинстве случаев можно к следующему отопительному сезону перейти с природного газа на отопление, например, на биомассу, мусор», — цитирует Витренко «Укринформ». Как сообщает глава энергетической компании, практика использования биомассы в качестве источника энергии уже активно применяется в Житомире. «Это экономически и экологически выгодно», — отметил Витренко. «Важно перейти с природного газа на биомассу, альтернативные источники, тепловые насосы как можно скорее. Потому что при рыночной цене на газ срок окупаемости таких проектов — 2-3 месяца», — добавил глава энергокомпании. Ранее в «Газпроме» заявили, что «Нафтогаз Украины», не имея надлежащих оснований, отказался исполнять свои транзитные обязательства по поставке газа в Европу через свою территорию. В «Газпроме» также добавили, что Россия может ввести санкции против «Нафтогаза».