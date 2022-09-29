Reuters: санкции РФ за транзит газа через Украину — новый удар для ЕС

Европу ждет новый кризис в энергетике Фото: media.gazprom-neft.ru.

новость из сюжета Повреждения «Северных потоков»

Один из последних маршрутов поставки газа из России может быть закрыт в случае введения РФ санкций против украинского «Нафтогаза». Европа опасается, что такой шаг может усугубить энергетический кризис перед началом зимнего отопительного сезона.

«Газпром» на этой неделе отверг все претензии, добавив, что Россия может ввести санкции против «Нафтогаза» в случае, если продолжит заниматься этим вопросом. Такие санкции запретят «Газпрому» платить Украине транзитные сборы, что, по мнению аналитиков, может положить конец поставкам российского газа в Европу через страну», — сообщает издание Reuters. О негативных прогнозах высказалась глава отдела ценообразования на газ Европейского, Ближне-восточного и Африканского региона Наташа Филдинг. «Возможно воплощение наихудшего сценария — европейский газовый рынок без российского газа», — сказала она, отмечает Reuters

Ранее URA.RU сообщало, что украинская компания «Нафтогаз» подала иск против «Газпрома. В ответ «Газпром» отверг все требования Украины по газу. В ночь на 26 сентября оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной ниток. Позже появилась информация о физических повреждениях на участках в Дании и Швеции. В связи с этим происшествием Россия созовет заседание Совбеза ООН.