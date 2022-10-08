В Египте начнут принимать карты «Мир»

Al Shorouk: карты «Мир» начнут принимать в Египте в ближайшие дни

09 октября 2022 в 01:30 Размер текста - 17 +

Карты «Мир» в Египте могут начать принимать в ближайшие дни, пишет Al Shorouk Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Египетские банки в ближайшие дни начнут операции с российскими рублями по платежной системе «Мир». Об этом сообщает газета Al Shorouk со ссылкой на источники в экономической и туристической сферах. Источники газеты в сфере экономики и туризма заявляют, что в египетских банках и на туристических курортах в ближайшие дни начнут внедрение платежной системы «Мир» и станут проводить операции с российскими рублями. Собеседники газеты добавили, что на это решение не повлиял отказ турецких банков от взаимодействия с российской платежной системой. Евросоюз отключил ряд российских банков от межбанковской системы SWIFT после начала спецоперации РФ на Украине. Ранее сообщалось, что в Турции перестали принимать карты «Мир». В Кремле объяснили это беспрецедентным давлением США. В Турции предложили создать отдельный банк для работы с российской платежной системой. Между Анкарой и Москвой продолжаются переговоры по поводу замены «Мира» на турецкую платежную систему Troy.

Египетские банки в ближайшие дни начнут операции с российскими рублями по платежной системе «Мир». Об этом сообщает газета Al Shorouk со ссылкой на источники в экономической и туристической сферах. Источники газеты в сфере экономики и туризма заявляют, что в египетских банках и на туристических курортах в ближайшие дни начнут внедрение платежной системы «Мир» и станут проводить операции с российскими рублями. Собеседники газеты добавили, что на это решение не повлиял отказ турецких банков от взаимодействия с российской платежной системой. Евросоюз отключил ряд российских банков от межбанковской системы SWIFT после начала спецоперации РФ на Украине. Ранее сообщалось, что в Турции перестали принимать карты «Мир». В Кремле объяснили это беспрецедентным давлением США. В Турции предложили создать отдельный банк для работы с российской платежной системой. Между Анкарой и Москвой продолжаются переговоры по поводу замены «Мира» на турецкую платежную систему Troy.