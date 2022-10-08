08 октября 2022

В Египте начнут принимать карты «Мир»

Al Shorouk: карты «Мир» начнут принимать в Египте в ближайшие дни
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Карты «Мир» в Египте могут начать принимать в ближайшие дни, пишет Al Shorouk Фото:
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Египетские банки в ближайшие дни начнут операции с российскими рублями по платежной системе «Мир». Об этом сообщает газета Al Shorouk со ссылкой на источники в экономической и туристической сферах.

Источники газеты в сфере экономики и туризма заявляют, что в египетских банках и на туристических курортах в ближайшие дни начнут внедрение платежной системы «Мир» и станут проводить операции с российскими рублями. Собеседники газеты добавили, что на это решение не повлиял отказ турецких банков от взаимодействия с российской платежной системой.

Евросоюз отключил ряд российских банков от межбанковской системы SWIFT после начала спецоперации РФ на Украине. Ранее сообщалось, что в Турции перестали принимать карты «Мир». В Кремле объяснили это беспрецедентным давлением США. В Турции предложили создать отдельный банк для работы с российской платежной системой. Между Анкарой и Москвой продолжаются переговоры по поводу замены «Мира» на турецкую платежную систему Troy.

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Египетские банки в ближайшие дни начнут операции с российскими рублями по платежной системе «Мир». Об этом сообщает газета Al Shorouk со ссылкой на источники в экономической и туристической сферах. Источники газеты в сфере экономики и туризма заявляют, что в египетских банках и на туристических курортах в ближайшие дни начнут внедрение платежной системы «Мир» и станут проводить операции с российскими рублями. Собеседники газеты добавили, что на это решение не повлиял отказ турецких банков от взаимодействия с российской платежной системой. Евросоюз отключил ряд российских банков от межбанковской системы SWIFT после начала спецоперации РФ на Украине. Ранее сообщалось, что в Турции перестали принимать карты «Мир». В Кремле объяснили это беспрецедентным давлением США. В Турции предложили создать отдельный банк для работы с российской платежной системой. Между Анкарой и Москвой продолжаются переговоры по поводу замены «Мира» на турецкую платежную систему Troy.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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