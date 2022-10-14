Премьер Венгрии Орбан: ряд стран Европы не поддерживает санкции против России

14 октября 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Европа раскололась из-за санкций против России, заявил Виктор Орбан Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Европы раскололись на два лагеря, не достигнув единого мнения по вопросу санкционной политики против России. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Мы находимся в эпицентре международной битвы. Европа разделена на два лагеря: один верит в санкции, другой считает, что санкционную политику нужно менять, потому что мы в ней увязли», — сказал Орбан в эфире радиостанции Kossuth. По словам премьер-министра, Венгрия перестала быть единственной страной, которая спрашивает «что происходит». Орбан обратил внимание на то, что решение о введении антироссийских санкций не было принято демократическим путем: его самостоятельно приняли бюрократы и брюссельская элита. «Пока в Европе еще демократия, мнение народа имеет значение, поэтому давайте сейчас спросим у него», — заявил он. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. Однако не все страны поддержали санкционную кампанию против РФ. Так, Венгрия выступила против введения дополнительных энергетических санкций Евросоюза против России в преддверии встречи министров энергетики стран ЕС в Праге. По словам Сийярто, без поставок российских энергоресурсов Венгрия не сможет обеспечить свою энергобезопасность, пишет RT.

Страны Европы раскололись на два лагеря, не достигнув единого мнения по вопросу санкционной политики против России. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Мы находимся в эпицентре международной битвы. Европа разделена на два лагеря: один верит в санкции, другой считает, что санкционную политику нужно менять, потому что мы в ней увязли», — сказал Орбан в эфире радиостанции Kossuth. По словам премьер-министра, Венгрия перестала быть единственной страной, которая спрашивает «что происходит». Орбан обратил внимание на то, что решение о введении антироссийских санкций не было принято демократическим путем: его самостоятельно приняли бюрократы и брюссельская элита. «Пока в Европе еще демократия, мнение народа имеет значение, поэтому давайте сейчас спросим у него», — заявил он. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. Однако не все страны поддержали санкционную кампанию против РФ. Так, Венгрия выступила против введения дополнительных энергетических санкций Евросоюза против России в преддверии встречи министров энергетики стран ЕС в Праге. По словам Сийярто, без поставок российских энергоресурсов Венгрия не сможет обеспечить свою энергобезопасность, пишет RT.