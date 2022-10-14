В США высмеяли украинских чиновников после решения Маска отключить Starlink

15 октября 2022 в 00:17 Размер текста - 17 +

В США поддержали решение Маска об отключении Starlink на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пользователи Twitter (заблокирован в РФ) из США высмеяли экс-посла Украины Андрея Мельника и других киевских чиновников, нагрубивших основателю компании SpaceX Илону Маску после того, как он предложил собственный план урегулирования конфликта. Сам американский миллиардер в пятницу в ответ на нападки политиков объявил о решении прекратить поставлять бесплатный интернет Starlink на Украину. «Украинские политики хотят все получать бесплатно, включая помощь и оружие. Но американским налогоплательщикам все это не обходится бесплатно», — написали в комментариях. Высказывание поддержал другой пользователь, посоветовавший киевским чиновникам «не кусать кормящую руку». «Как говорится, будь осторожен со своими желаниями», — сыронизировал комментатор с ником vinceV. «Посол мог бы просто попросить прощения. Я уверен: Маск хороший человек. Он примет извинения», — поделился мнением еще один участник обсуждения. Ранее Мельник в нецензурной форме попросил американского предпринимателя «отстать» от Украины. Это произошло после того, как Маск назвал Крым российским, отметив, что полуостров принадлежал стране, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. 14 октября бизнесмен объявил о прекращении поставок бесплатного интернета Starlink Киеву. Его компания предложила Пентагону взять финансирование на себя. Позднее Маск объяснил свое решение следованием совету Мельника.

Пользователи Twitter (заблокирован в РФ) из США высмеяли экс-посла Украины Андрея Мельника и других киевских чиновников, нагрубивших основателю компании SpaceX Илону Маску после того, как он предложил собственный план урегулирования конфликта. Сам американский миллиардер в пятницу в ответ на нападки политиков объявил о решении прекратить поставлять бесплатный интернет Starlink на Украину. «Украинские политики хотят все получать бесплатно, включая помощь и оружие. Но американским налогоплательщикам все это не обходится бесплатно», — написали в комментариях. Высказывание поддержал другой пользователь, посоветовавший киевским чиновникам «не кусать кормящую руку». «Как говорится, будь осторожен со своими желаниями», — сыронизировал комментатор с ником vinceV. «Посол мог бы просто попросить прощения. Я уверен: Маск хороший человек. Он примет извинения», — поделился мнением еще один участник обсуждения. Ранее Мельник в нецензурной форме попросил американского предпринимателя «отстать» от Украины. Это произошло после того, как Маск назвал Крым российским, отметив, что полуостров принадлежал стране, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. 14 октября бизнесмен объявил о прекращении поставок бесплатного интернета Starlink Киеву. Его компания предложила Пентагону взять финансирование на себя. Позднее Маск объяснил свое решение следованием совету Мельника.