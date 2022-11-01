Путин предложил ввести безвизовый режим для иностранцев

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По принципу взаимности не будет учитываться, нужна ли россиянам виза для въезда в другие страны Фото:

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проработать вопрос установления безвизового режима для иностранцев без принципа взаимности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Представить предложения: по установлению (без учета принципа взаимности) безвизового режима для осуществления поездок в Россию иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях», — распорядился президент. Принцип взаимности предполагает, что не будет учитываться, нужна ли виза россиянам для въезда в эти страны.

Также Путин поручил возобновить действия электронных виз для въезда в дружественные государства и увеличить срок действия многократных туристических виз. Президент распорядился предоставить ему предложения по увеличению объема авиаперевозок с дружественными странами Также предлагается упростить требования, которые затрагивают туристическую сферу, связанную с использованием российских судов.

Президент РФ дал эти поручения правительству, министерству иностранных дел, ФСБ и МВД. Доклад о выполнении будет подготовлен до 1 июня, сообщает Nation News.

В сентябре Путин заявил о необходимости отказа от принципа взаимности, если он не полезен, сообщает «Федеральное агентство новостей». По его словам, нужно быть «погибче».

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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проработать вопрос установления безвизового режима для иностранцев без принципа взаимности. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Представить предложения: по установлению (без учета принципа взаимности) безвизового режима для осуществления поездок в Россию иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях», — распорядился президент. Принцип взаимности предполагает, что не будет учитываться, нужна ли виза россиянам для въезда в эти страны. Также Путин поручил возобновить действия электронных виз для въезда в дружественные государства и увеличить срок действия многократных туристических виз. Президент распорядился предоставить ему предложения по увеличению объема авиаперевозок с дружественными странами Также предлагается упростить требования, которые затрагивают туристическую сферу, связанную с использованием российских судов. Президент РФ дал эти поручения правительству, министерству иностранных дел, ФСБ и МВД. Доклад о выполнении будет подготовлен до 1 июня, сообщает Nation News. В сентябре Путин заявил о необходимости отказа от принципа взаимности, если он не полезен, сообщает «Федеральное агентство новостей». По его словам, нужно быть «погибче».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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