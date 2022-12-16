Центробанк РФ учтет нефтяные санкции в февральском макропрогнозе

Центробанк РФ учтет нефтяные санкции в фервальском макропрогенрзе

16 декабря 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

ЦБ отреагирует на нефтяные санкции в феврале, сообщила Набиуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU ЦБ России учтет нефтяные санкции против РФ в своем февральском макропрогнозе. Об это заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. «В этом месяце к внешнеторговым ограничениям добавились: вступление в силу эмбарго на поставки нефти, а также установление потолка цен на нее. Их эффекты мы уточним в обновленном прогнозе в феврале», — заявила Набиуллина, выступая на пресс-конференции, трансляция ввелась на Россия 24. Ранее страны Запада согласовали потолок цен на российскую нефть. Он установился в районе 60 долларов за баррель. Отмечается, что потолок плавающий. Это позволит менять его в зависимости от ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль скоро огласить ответные меры по нефтяным санкциям, сообщает «Федеральное агентство новостей». Эксперты отметили, что новые санкции против РФ приведут к росту издержек для потребителей сырья, передает RT.

ЦБ России учтет нефтяные санкции против РФ в своем февральском макропрогнозе. Об это заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. «В этом месяце к внешнеторговым ограничениям добавились: вступление в силу эмбарго на поставки нефти, а также установление потолка цен на нее. Их эффекты мы уточним в обновленном прогнозе в феврале», — заявила Набиуллина, выступая на пресс-конференции, трансляция ввелась на Россия 24. Ранее страны Запада согласовали потолок цен на российскую нефть. Он установился в районе 60 долларов за баррель. Отмечается, что потолок плавающий. Это позволит менять его в зависимости от ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль скоро огласить ответные меры по нефтяным санкциям, сообщает «Федеральное агентство новостей». Эксперты отметили, что новые санкции против РФ приведут к росту издержек для потребителей сырья, передает RT.