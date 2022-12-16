Центробанк РФ учтет нефтяные санкции в февральском макропрогнозе

Центробанк РФ учтет нефтяные санкции в фервальском макропрогенрзе
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
ЦБ отреагирует на нефтяные санкции в феврале, сообщила Набиуллина Фото:

ЦБ России учтет нефтяные санкции против РФ в своем февральском макропрогнозе. Об это заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

«В этом месяце к внешнеторговым ограничениям добавились: вступление в силу эмбарго на поставки нефти, а также установление потолка цен на нее. Их эффекты мы уточним в обновленном прогнозе в феврале», — заявила Набиуллина, выступая на пресс-конференции, трансляция ввелась на Россия 24.

Ранее страны Запада согласовали потолок цен на российскую нефть. Он установился в районе 60 долларов за баррель. Отмечается, что потолок плавающий. Это позволит менять его в зависимости от ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль скоро огласить ответные меры по нефтяным санкциям, сообщает «Федеральное агентство новостей». Эксперты отметили, что новые санкции против РФ приведут к росту издержек для потребителей сырья, передает RT.

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ЦБ России учтет нефтяные санкции против РФ в своем февральском макропрогнозе. Об это заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. «В этом месяце к внешнеторговым ограничениям добавились: вступление в силу эмбарго на поставки нефти, а также установление потолка цен на нее. Их эффекты мы уточним в обновленном прогнозе в феврале», — заявила Набиуллина, выступая на пресс-конференции, трансляция ввелась на Россия 24. Ранее страны Запада согласовали потолок цен на российскую нефть. Он установился в районе 60 долларов за баррель. Отмечается, что потолок плавающий. Это позволит менять его в зависимости от ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль скоро огласить ответные меры по нефтяным санкциям, сообщает «Федеральное агентство новостей». Эксперты отметили, что новые санкции против РФ приведут к росту издержек для потребителей сырья, передает RT.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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