Бастрыкин: шесть человек обвинили в хищении 44 млн рублей из воинских частей Подмосковья

13 января 2023 в 03:46 Размер текста - 17 +

Более 44 миллионов рублей было похищено из хранилищ воинских частей в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Частичная мобилизация в России позволила обнаружить проблемы с обеспечением призывников. Шесть человек обвинили в хищении из хранилищ воинских частей на сумму более 44,5 млн рублей. Об этом рассказал глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. «Окончено предварительное следствие по уголовному делу, по которому шесть человек обвиняются в хищении из хранилищ воинских частей и учреждений, расположенных в Санкт-Петербурге и Московской области, в общей сложности 80 наименований вещевого имущества суммарной стоимостью более 44,5 млн рублей», — заявил Бастрыкин «Российской газете», отвечая на вопрос журналиста о проблемах с обеспечением призывников в рамках частичной мобилизации. Глава СК отметил, что в производстве «имеются и другие уголовные дела, возбужденные по фактам хищения военного имущества, но следствие по ним еще не окончено». Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу признал наличие проблем, которые были обнаружены при частичной мобилизации. Кроме того, президент России Владимир Путин создал рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников специальной военной операции (СВО).

Частичная мобилизация в России позволила обнаружить проблемы с обеспечением призывников. Шесть человек обвинили в хищении из хранилищ воинских частей на сумму более 44,5 млн рублей. Об этом рассказал глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. «Окончено предварительное следствие по уголовному делу, по которому шесть человек обвиняются в хищении из хранилищ воинских частей и учреждений, расположенных в Санкт-Петербурге и Московской области, в общей сложности 80 наименований вещевого имущества суммарной стоимостью более 44,5 млн рублей», — заявил Бастрыкин «Российской газете», отвечая на вопрос журналиста о проблемах с обеспечением призывников в рамках частичной мобилизации. Глава СК отметил, что в производстве «имеются и другие уголовные дела, возбужденные по фактам хищения военного имущества, но следствие по ним еще не окончено». Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу признал наличие проблем, которые были обнаружены при частичной мобилизации. Кроме того, президент России Владимир Путин создал рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников специальной военной операции (СВО).