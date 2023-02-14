В Киеве испугались расширения СВО на Одесскую область

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ВС РФ способны начать наступление на Одессу, считает Сергей Братчук Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации Россия способна изменить свои цели и начать наступать на Одесскую область. Такое опасение выразил советник главы военной администрации региона Сергей Братчук в своих соцсетях. По его словам, Киев ведет переговоры по этому вопросу с западными странами.

«Сегодня [Киевом] очень активно обсуждаются на разных уровнях, в том числе и на Мюнхенской конференции по безопасности, возможности наступления россиян на Одессу и Одесский регион», — сказал Сергей Братчук в своем видеообращении, опубликованном в telegram-канале. Глава военной администрации региона отметил, что в ходе конференции украинским правительством обсуждалась также возможность обезопасить территории непризнанного Приднестровья от возможного наступления России.

Ранее взять под контроль территорию Одессы для обеспечения безопасности России призывал ряд российских официальных лиц. В частности, с таким заявлением выступал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин также высказывался о необходимости наступательных действий на Одесскую область. Он отмечал, что российскому командованию не стоит снимать эту задачу.

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В ходе спецоперации Россия способна изменить свои цели и начать наступать на Одесскую область. Такое опасение выразил советник главы военной администрации региона Сергей Братчук в своих соцсетях. По его словам, Киев ведет переговоры по этому вопросу с западными странами. «Сегодня [Киевом] очень активно обсуждаются на разных уровнях, в том числе и на Мюнхенской конференции по безопасности, возможности наступления россиян на Одессу и Одесский регион», — сказал Сергей Братчук в своем видеообращении, опубликованном в telegram-канале. Глава военной администрации региона отметил, что в ходе конференции украинским правительством обсуждалась также возможность обезопасить территории непризнанного Приднестровья от возможного наступления России. Ранее взять под контроль территорию Одессы для обеспечения безопасности России призывал ряд российских официальных лиц. В частности, с таким заявлением выступал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин также высказывался о необходимости наступательных действий на Одесскую область. Он отмечал, что российскому командованию не стоит снимать эту задачу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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