Американский генерал раскрыл главную цель ВСУ

Генерал США в отставке Ходжес: возвращение Крыма является главной целью для Украины
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Вооруженные силы Украины. stock, колонна, танк, ВСУ, украинские военные, stock
ВСУ должны сконцентрироваться на возврате Крыма, заявил Бен Ходжес Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главная цель Вооруженных сил Украины (ВСУ) должна содержать в себя отвоевание Крыма у России. Такое мнение выразил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

«Украина должна сосредоточиться сейчас на Крыме как на главной цели для себя», — передает слова Ходжеса издание The Drive. Он добавил, что ВСУ должны сэкономить силы на Востоке, ограничившись остановкой наземных атак российской армии. Украинская экономика не сможет восстановиться, если власти Украины не смогут вернуть Крым в состав украинского государства, заключил Ходжес.

Ранее американский конгрессмен от демократической партии Адам Смит заявил, что Украина отказалась от возвращения Крыма военным путем. По его словам, такие планы обойдутся украинскому государству большим количеством потерь.

Крым, как и регионы Донбасса, вошли в состав РФ по итогам референдумов, напоминают «Дни.ру». Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о намерении вернуть полуостров и другие территории, вошедшие в состав России. Однако Москва подчеркивала, что такие вопросы даже не могут обсуждаться.

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Главная цель Вооруженных сил Украины (ВСУ) должна содержать в себя отвоевание Крыма у России. Такое мнение выразил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес. «Украина должна сосредоточиться сейчас на Крыме как на главной цели для себя», — передает слова Ходжеса издание The Drive. Он добавил, что ВСУ должны сэкономить силы на Востоке, ограничившись остановкой наземных атак российской армии. Украинская экономика не сможет восстановиться, если власти Украины не смогут вернуть Крым в состав украинского государства, заключил Ходжес. Ранее американский конгрессмен от демократической партии Адам Смит заявил, что Украина отказалась от возвращения Крыма военным путем. По его словам, такие планы обойдутся украинскому государству большим количеством потерь. Крым, как и регионы Донбасса, вошли в состав РФ по итогам референдумов, напоминают «Дни.ру». Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о намерении вернуть полуостров и другие территории, вошедшие в состав России. Однако Москва подчеркивала, что такие вопросы даже не могут обсуждаться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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