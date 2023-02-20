В секторе СВО погиб муж старшей дочери омбудсмена ХМАО

20 февраля 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Коллеги омбудсмена ХМАО выразили соболезнования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе боевых действий на территории проведения специальной военной операции погиб муж старшей дочери уполномоченного по правам человека в ХМАО Натальи Стребковой капитан Максим Демин. Коллеги выразили соболезнования и разместили некролог на сайте омбудсмена. «Аппарат уполномоченного по правам человека Югры выражает глубокие соболезнования Наталье Стребковой, ее родным и близким в связи с гибелью зятя Максима Демина. Он погиб 11 февраля 2023 года при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции», — указано в публикации. Омбудсмен ХМАО подтвердила URA.RU информацию о гибели двух военнослужащих из числа мобилизованных: капитана Демина и его сослуживца из батальона «Югра», сержанта Николая Тарасова. Дата похорон пока неизвестна, тела военнослужащих еще не доставили из Южного федерального округа. «Это страшная утрата для нас для всех, родителей, семей. Капитана Демина похоронят в Тюменской области, куда из Лангепаса недавно переехали его родители. Сержанта Тарасова проводят в последний путь в Ханты-Мансийске», — поделилась с корреспондентом URA.RU омбудсмен. Ранее URA.RU писало о гибели в зоне СВО военнослужащего из Нижневартовского района. Соболезнования принес глава муниципалитета Борис Саломатин. Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отметил, что основными задачи является освобождение жителей ЛДНР и демилитаризация и денацификация страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ходе боевых действий на территории проведения специальной военной операции погиб муж старшей дочери уполномоченного по правам человека в ХМАО Натальи Стребковой капитан Максим Демин. Коллеги выразили соболезнования и разместили некролог на сайте омбудсмена. «Аппарат уполномоченного по правам человека Югры выражает глубокие соболезнования Наталье Стребковой, ее родным и близким в связи с гибелью зятя Максима Демина. Он погиб 11 февраля 2023 года при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции», — указано в публикации. Омбудсмен ХМАО подтвердила URA.RU информацию о гибели двух военнослужащих из числа мобилизованных: капитана Демина и его сослуживца из батальона «Югра», сержанта Николая Тарасова. Дата похорон пока неизвестна, тела военнослужащих еще не доставили из Южного федерального округа. «Это страшная утрата для нас для всех, родителей, семей. Капитана Демина похоронят в Тюменской области, куда из Лангепаса недавно переехали его родители. Сержанта Тарасова проводят в последний путь в Ханты-Мансийске», — поделилась с корреспондентом URA.RU омбудсмен. Ранее URA.RU писало о гибели в зоне СВО военнослужащего из Нижневартовского района. Соболезнования принес глава муниципалитета Борис Саломатин. Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отметил, что основными задачи является освобождение жителей ЛДНР и демилитаризация и денацификация страны.