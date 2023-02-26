19Fortyfive: ВС РФ подготовили для Зеленского жесткое испытание

Военные РФ подготовили для армии президента Украины Владимира Зеленского испытание в виде укрепленных рубежей. Об этом заявил американский эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли.
«Оборонительные рубежи России сейчас выглядят более грозными, чем даже несколько месяцев назад. Это делает общевойсковое наступление серьезной проверкой возможностей Украины», — написал Роберт Фарли в статье для
Он отметил, что материальная и технологическая база ВСУ улучшилась в результате поставок западного вооружения. Но все еще есть сомнения насчет подготовки и интеграции разных военных систем, считает эксперт.
Украинская армия готовит наступление на Россию для захвата Крыма, сообщал замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Вадим Скибицкий. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предупредил о неприятном сюрпризе для украинской армии в случае наступления на юг. В Минобороны РФ отметили, что Россия будет отодвигать угрозы от своих границ в зависимости от того, какое оружие ВСУ получат от Запада.
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