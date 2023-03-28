В Ленобласти 10-летний мальчик утонул в колодце, спасая подругу

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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, колодец, скважина, вода, автомобильная шина
Мальчик погиб, увязнув в грязи и воде Фото:

Десятилетний мальчик в Выборге Ленинградской области при попытке спасти упавшую в колодец девятилетнюю девочку сам упал туда, увяз в грязи и погиб. Подошедшие прохожие спасли девочку, но мальчику помочь не смогли.

«Десятилетний друг упавшей в колодец девочки попытался ей помочь, но увяз в грязи и погиб», — сообщают «Известия». Там добавили, что позже прохожие услышали крики о помощи и подоспели на помощь.

Случайные прохожие оказали помощь девочке и достали ее из колодца. Что касается десятилетнего мальчика, то жители не смогли его спасти.

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Десятилетний мальчик в Выборге Ленинградской области при попытке спасти упавшую в колодец девятилетнюю девочку сам упал туда, увяз в грязи и погиб. Подошедшие прохожие спасли девочку, но мальчику помочь не смогли. «Десятилетний друг упавшей в колодец девочки попытался ей помочь, но увяз в грязи и погиб», — сообщают «Известия». Там добавили, что позже прохожие услышали крики о помощи и подоспели на помощь. Случайные прохожие оказали помощь девочке и достали ее из колодца. Что касается десятилетнего мальчика, то жители не смогли его спасти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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