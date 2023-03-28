В Ленобласти 10-летний мальчик утонул в колодце, спасая подругу

Мальчик погиб, увязнув в грязи и воде
Десятилетний мальчик в Выборге Ленинградской области при попытке спасти упавшую в колодец девятилетнюю девочку сам упал туда, увяз в грязи и погиб. Подошедшие прохожие спасли девочку, но мальчику помочь не смогли.
«Десятилетний друг упавшей в колодец девочки попытался ей помочь, но увяз в грязи и погиб», — сообщают «Известия». Там добавили, что позже прохожие услышали крики о помощи и подоспели на помощь.
Случайные прохожие оказали помощь девочке и достали ее из колодца. Что касается десятилетнего мальчика, то жители не смогли его спасти.
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