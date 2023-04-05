В Подмосковье трехлетняя девочка утонула в ванне с кипятком

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База отдыха "Остров сокровищ". Березовский, ванна, полотенца
Трехлетняя девочка утонула в кипятке при попытке принять ванну Фото:

В подмосковном городе Дубна трехлетняя девочка в отсутствии матери утонула в ванне с кипятком. Старший брат девочки пытался помочь своей сестре, но вода оказалась слишком горячей, сообщают СМИ.

«Трехлетняя девочка решила принять ванну, пока мама выбежала в магазин в подмосковной Дубне. Малышка утонула в кипятке», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что мать осталась одна с двумя детьми, после того, как отец отправился на работу. Четырехлетнему брату девочки не удалось спасти девочку из-за горячей воды. Мальчик рассказал, что младшая сестра случайно упала в воду, заключили в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в Следственный комитет по Московской области для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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В подмосковном городе Дубна трехлетняя девочка в отсутствии матери утонула в ванне с кипятком. Старший брат девочки пытался помочь своей сестре, но вода оказалась слишком горячей, сообщают СМИ. «Трехлетняя девочка решила принять ванну, пока мама выбежала в магазин в подмосковной Дубне. Малышка утонула в кипятке», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что мать осталась одна с двумя детьми, после того, как отец отправился на работу. Четырехлетнему брату девочки не удалось спасти девочку из-за горячей воды. Мальчик рассказал, что младшая сестра случайно упала в воду, заключили в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Следственный комитет по Московской области для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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