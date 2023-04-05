В Подмосковье трехлетняя девочка утонула в ванне с кипятком

В подмосковном городе Дубна трехлетняя девочка в отсутствии матери утонула в ванне с кипятком. Старший брат девочки пытался помочь своей сестре, но вода оказалась слишком горячей, сообщают СМИ.
«Трехлетняя девочка решила принять ванну, пока мама выбежала в магазин в подмосковной Дубне. Малышка утонула в кипятке», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что мать осталась одна с двумя детьми, после того, как отец отправился на работу. Четырехлетнему брату девочки не удалось спасти девочку из-за горячей воды. Мальчик рассказал, что младшая сестра случайно упала в воду, заключили в telegram-канале.
URA.RU направило запрос в Следственный комитет по Московской области для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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