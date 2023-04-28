Потратившую на отпуск 700 тысяч российскую семью депортировали из Мексики

28 апреля 2023 в 08:04 Размер текста - 17 +

Россиянам отказывают в визите в страны Запада и возвращают их обратно Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские туристы потратили на тур по Мексике 700 тысяч рублей, но когда прилетели в страну, их депортировали. Об этом рассказал один из туристов. «Потратил на тур по Мексике 700 тысяч рублей и не смог попасть в страну», — рассказал турист по имени Юрий изданию «Тинькофф Журнал». Россиянин уточнил, что по прибытию в страну охрана аэропорта отвела его с семьей в комнату, отгороженную непрозрачным стеклом, где на полу лежали грязные матрасы и пледы с неприятным запахом. «Было холодно, помещение не отапливалось. <…> В помещении не выключали свет. Мимо комнаты проходили толпы людей. Из-за шума невозможно было даже ненадолго уснуть», — поделился турист. Он уточнил, что их выпустили из аэропорта только на следующий день, для депортации. До этого охрана задавала семье вопросы о цели прибытия в страну. В посольстве Мексики в России уточнили, что в 2022 году количество отказов российским туристам во въезде в страну выросло. Россиянам все чаще стали отказывать в продлении виз, а также участились случаи депортации российских туристов. Например, число отказов в выдаче шенгенской визы россиянам выросло на почти на 20%. Продлевать пребывание в стране отказывается Аргентина. Кроме того, в США возвращают на родину россиян, которые скрывались от мобилизации. США и другие страны активно вводят санкции в отношении РФ после начала спецоперации на Украине. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские туристы потратили на тур по Мексике 700 тысяч рублей, но когда прилетели в страну, их депортировали. Об этом рассказал один из туристов. «Потратил на тур по Мексике 700 тысяч рублей и не смог попасть в страну», — рассказал турист по имени Юрий изданию «Тинькофф Журнал». Россиянин уточнил, что по прибытию в страну охрана аэропорта отвела его с семьей в комнату, отгороженную непрозрачным стеклом, где на полу лежали грязные матрасы и пледы с неприятным запахом. «Было холодно, помещение не отапливалось. <…> В помещении не выключали свет. Мимо комнаты проходили толпы людей. Из-за шума невозможно было даже ненадолго уснуть», — поделился турист. Он уточнил, что их выпустили из аэропорта только на следующий день, для депортации. До этого охрана задавала семье вопросы о цели прибытия в страну. В посольстве Мексики в России уточнили, что в 2022 году количество отказов российским туристам во въезде в страну выросло. Россиянам все чаще стали отказывать в продлении виз, а также участились случаи депортации российских туристов. Например, число отказов в выдаче шенгенской визы россиянам выросло на почти на 20%. Продлевать пребывание в стране отказывается Аргентина. Кроме того, в США возвращают на родину россиян, которые скрывались от мобилизации. США и другие страны активно вводят санкции в отношении РФ после начала спецоперации на Украине. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса.