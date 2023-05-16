Политолог объяснил, почему Грузия разрешила российские полеты вопреки запрету США

Политолог Маркелов: разрешение полетов в Грузию объясняется выгодой для грузинской экономики

16 мая 2023 в 07:57 Размер текста - 17 +

Принимая решения, Грузия руководствуется собственными интересами, заявил Сергей Маркелов Фото: Сергей Заикин © URA.RU Разрешение грузинских властей для российской авиакомпании «Азимут» выполнять рейсы в Грузию, несмотря на запрет со стороны США, говорит о желании страны занять устойчивое место в геополитике и удовлетворить интересы собственного народа. Такое мнение выразил политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов. «Глобальная причина в том, что Грузия, в отличие от подавляющего большинства бывших стран Советского союза и СНГ, пытается найти такое устойчивое место в сегодняшнем политическом мире, в геополитике», — передает слова Маркелова телеканал 360. Он добавил, что Грузию нельзя считать страной, которая относится к России максимально дружелюбно. Грузинские власти стремятся лишь отвечать интересам своего народа, а не действовать по указке Вашингтона. Грузинский бизнес, в особенности туристический, на 80-90% завязан на России. Несмотря на это, Евросоюз (ЕС) не понимает и не одобряет решение Грузии отойти от санкционной политики Запада в отношении России. Такое решение грузинских властей может быть ответом ЕС на замедление процесса интеграции страны в европейское сообщество, заключил Маркелов. Ранее глава агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили рассказал, что авиакомпания «Азимут» стала первой из России, которая получила разрешение на полеты в Грузию с 17 мая. Еще три российские авиакомпании также подали заявки на осуществление полетов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Разрешение грузинских властей для российской авиакомпании «Азимут» выполнять рейсы в Грузию, несмотря на запрет со стороны США, говорит о желании страны занять устойчивое место в геополитике и удовлетворить интересы собственного народа. Такое мнение выразил политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов. «Глобальная причина в том, что Грузия, в отличие от подавляющего большинства бывших стран Советского союза и СНГ, пытается найти такое устойчивое место в сегодняшнем политическом мире, в геополитике», — передает слова Маркелова телеканал 360. Он добавил, что Грузию нельзя считать страной, которая относится к России максимально дружелюбно. Грузинские власти стремятся лишь отвечать интересам своего народа, а не действовать по указке Вашингтона. Грузинский бизнес, в особенности туристический, на 80-90% завязан на России. Несмотря на это, Евросоюз (ЕС) не понимает и не одобряет решение Грузии отойти от санкционной политики Запада в отношении России. Такое решение грузинских властей может быть ответом ЕС на замедление процесса интеграции страны в европейское сообщество, заключил Маркелов. Ранее глава агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили рассказал, что авиакомпания «Азимут» стала первой из России, которая получила разрешение на полеты в Грузию с 17 мая. Еще три российские авиакомпании также подали заявки на осуществление полетов.