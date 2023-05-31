ТАСС: Путин обсудит Украину с Эрдоганом во время визита в Турцию

31 мая 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Владимир Путин обсудит с турецким президентом зерновую сделку Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин обсудит с главой Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом вопрос урегулирования конфликта на Украине. Разговор состоится во время визита российского главы в Анкару, передает источник ТАСС. «Если визит [Путина в Турцию] состоится, то главными темами их переговоров будут <…> конфликт на Украине и зерновая инициатива», — передает ТАСС информацию от осведомленного источника. Отмечается, что встреча может состояться после официального вступления Эрдогана в должность главы государства после победы на выборах. Ранее в Кремле заявили, что Путин готовится к двустороннему диалогу с Эрдоганом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сейчас прорабатывается формат встречи. Одновременно с этим президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании провести диалог с Эрдоганом. Ожидается, что глава Украины затронет темы конфликта с Москвой и зерновой сделки, передает MK .

Президент России Владимир Путин обсудит с главой Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом вопрос урегулирования конфликта на Украине. Разговор состоится во время визита российского главы в Анкару, передает источник ТАСС. «Если визит [Путина в Турцию] состоится, то главными темами их переговоров будут <…> конфликт на Украине и зерновая инициатива», — передает ТАСС информацию от осведомленного источника. Отмечается, что встреча может состояться после официального вступления Эрдогана в должность главы государства после победы на выборах. Ранее в Кремле заявили, что Путин готовится к двустороннему диалогу с Эрдоганом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сейчас прорабатывается формат встречи. Одновременно с этим президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании провести диалог с Эрдоганом. Ожидается, что глава Украины затронет темы конфликта с Москвой и зерновой сделки, передает MK.