ТАСС: Путин обсудит Украину с Эрдоганом во время визита в Турцию

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Саммит G20, рукопожатие, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Владимир Путин обсудит с турецким президентом зерновую сделку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин обсудит с главой Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом вопрос урегулирования конфликта на Украине. Разговор состоится во время визита российского главы в Анкару, передает источник ТАСС.

«Если визит [Путина в Турцию] состоится, то главными темами их переговоров будут <…> конфликт на Украине и зерновая инициатива», — передает ТАСС информацию от осведомленного источника. Отмечается, что встреча может состояться после официального вступления Эрдогана в должность главы государства после победы на выборах.

Ранее в Кремле заявили, что Путин готовится к двустороннему диалогу с Эрдоганом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сейчас прорабатывается формат встречи.

Одновременно с этим президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании провести диалог с Эрдоганом. Ожидается, что глава Украины затронет темы конфликта с Москвой и зерновой сделки, передает MK.

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Президент России Владимир Путин обсудит с главой Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом вопрос урегулирования конфликта на Украине. Разговор состоится во время визита российского главы в Анкару, передает источник ТАСС. «Если визит [Путина в Турцию] состоится, то главными темами их переговоров будут <…> конфликт на Украине и зерновая инициатива», — передает ТАСС информацию от осведомленного источника. Отмечается, что встреча может состояться после официального вступления Эрдогана в должность главы государства после победы на выборах. Ранее в Кремле заявили, что Путин готовится к двустороннему диалогу с Эрдоганом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сейчас прорабатывается формат встречи. Одновременно с этим президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании провести диалог с Эрдоганом. Ожидается, что глава Украины затронет темы конфликта с Москвой и зерновой сделки, передает MK.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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