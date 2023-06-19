Песков объяснил, почему представителей ООН не пустили в районы, пострадавшие от ЧП на Каховской ГЭС

19 июня 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

ВСУ постоянно обстреливают затопленные районы рядом с Каховской ГЭС, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Представителей ООН не пустили в районы, которые пострадали от ЧП в Каховской области, из-за постоянных обстрелов со стороны Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Там постоянные обстрелы идут, постоянные провокации. Гражданское население обстреливается [со стороны Украины], гибнут люди. Очень сложно обеспечить безопасность и много других нюансов», — заявил Дмитрий Песков, комментируя вопрос, почему представителей ООН не пустили в районы, которые пострадали от прорыва дамбы Каховской ГЭС. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Представителей ООН не пустили в районы, которые пострадали от ЧП в Каховской области, из-за постоянных обстрелов со стороны Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Там постоянные обстрелы идут, постоянные провокации. Гражданское население обстреливается [со стороны Украины], гибнут люди. Очень сложно обеспечить безопасность и много других нюансов», — заявил Дмитрий Песков, комментируя вопрос, почему представителей ООН не пустили в районы, которые пострадали от прорыва дамбы Каховской ГЭС. Его слова передает корреспондент URA.RU.