Песков объяснил, почему представителей ООН не пустили в районы, пострадавшие от ЧП на Каховской ГЭС

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
ВСУ постоянно обстреливают затопленные районы рядом с Каховской ГЭС, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Представителей ООН не пустили в районы, которые пострадали от ЧП в Каховской области, из-за постоянных обстрелов со стороны Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Там постоянные обстрелы идут, постоянные провокации. Гражданское население обстреливается [со стороны Украины], гибнут люди. Очень сложно обеспечить безопасность и много других нюансов», — заявил Дмитрий Песков, комментируя вопрос, почему представителей ООН не пустили в районы, которые пострадали от прорыва дамбы Каховской ГЭС. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Представителей ООН не пустили в районы, которые пострадали от ЧП в Каховской области, из-за постоянных обстрелов со стороны Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Там постоянные обстрелы идут, постоянные провокации. Гражданское население обстреливается [со стороны Украины], гибнут люди. Очень сложно обеспечить безопасность и много других нюансов», — заявил Дмитрий Песков, комментируя вопрос, почему представителей ООН не пустили в районы, которые пострадали от прорыва дамбы Каховской ГЭС. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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