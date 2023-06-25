Семья из ХМАО по дороге в Екатеринбург попала в ДТП. Фото

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Река Тобол. Разное. Курган, автомобиль, трасса, дорога, машина
Семья ехала в Екатеринбург в гости (архивное фото) Фото:

Семья из ХМАО в составе четырех человек 25 июня по дороге в Екатеринбург попала в ДТП из-за плохих погодных условий. Их автомобиль Infiniti QX80 съехал с трассы и перевернулся, женщину и несовершеннолетних девочек с различными травмами доставили в больницу Красноуральска, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель Infiniti QX80 не справился с управлением из-за метеоусловий и вылетел в кювет, где машина перевернулась. В салоне еще находились женщина и две девочки, их госпитализировали в больницу Красноуральска. Установлено, что семья ехала в гости в Екатеринбург из ХМАО», — сказано в сообщении ведомства. Авария произошла на 210-м километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов около Кушвы.

Пострадавшим девочкам восемь и 11 лет, а их маме — 47. Машиной управлял отец детей, стаж вождения которого составляет 22 года. Мужчина был трезв в момент аварии. Сотрудники Госавтоинспекции составили против водителя административный протокол за выезд на встречную полосу.

В салоне авто находились женщина, мужчина и две их дочки
В салоне авто находились женщина, мужчина и две их дочки
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За рулем машины находился глава семейства
За рулем машины находился глава семейства
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Семья из ХМАО в составе четырех человек 25 июня по дороге в Екатеринбург попала в ДТП из-за плохих погодных условий. Их автомобиль Infiniti QX80 съехал с трассы и перевернулся, женщину и несовершеннолетних девочек с различными травмами доставили в больницу Красноуральска, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, водитель Infiniti QX80 не справился с управлением из-за метеоусловий и вылетел в кювет, где машина перевернулась. В салоне еще находились женщина и две девочки, их госпитализировали в больницу Красноуральска. Установлено, что семья ехала в гости в Екатеринбург из ХМАО», — сказано в сообщении ведомства. Авария произошла на 210-м километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов около Кушвы. Пострадавшим девочкам восемь и 11 лет, а их маме — 47. Машиной управлял отец детей, стаж вождения которого составляет 22 года. Мужчина был трезв в момент аварии. Сотрудники Госавтоинспекции составили против водителя административный протокол за выезд на встречную полосу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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