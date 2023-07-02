Al-Eqtisadiya: Европа из-за Украины переживает то, с чем никогда не сталкивалась

Al-Eqtisadiya: Европа из-за Украины сталкивается со значительной инфляцией

03 июля 2023 в 05:23 Размер текста - 17 +

Европа не привыкла к тому уровню инфляции, с которым сталкивается сейчас, передает Al-Eqtisadiya Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате конфликта на Украине темпы инфляции в Европе растут и достигают высоких значений, к которым европейский континент не привык. В это время Россия и Китай находятся в рейтинге государств с самым низким уровнем инфляции. Об этом рассказали в прессе Саудовской Аравии. «Уровень инфляции (в Европе — прим. URA.RU) значительно вырос с начала 2022 года под влиянием конфликта между Россией и Украиной и вызванных ею проблем с поставками, что дополняет пандемию коронавируса с начала 2020 года. Отметим, что европейский континент никогда не имел возможности привыкнуть к таким высоким показателям, скорее, старый континент всегда славился низкими темпами инфляции, даже близкими к нулю и отрицательными, однако российско-украинская конфликт полностью изменил это уравнение», — сообщает газета Al-Eqtisadiya. Ранее исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин сообщил, что страны Запада находятся в долгах. Например, экономика Италии не растет уже 20 лет, что является причиной большого госдолга. Также, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о замедлении инфляции в России до 2,3%, это самый низкий показатель среди европейских стран.

В результате конфликта на Украине темпы инфляции в Европе растут и достигают высоких значений, к которым европейский континент не привык. В это время Россия и Китай находятся в рейтинге государств с самым низким уровнем инфляции. Об этом рассказали в прессе Саудовской Аравии. «Уровень инфляции (в Европе — прим. URA.RU) значительно вырос с начала 2022 года под влиянием конфликта между Россией и Украиной и вызванных ею проблем с поставками, что дополняет пандемию коронавируса с начала 2020 года. Отметим, что европейский континент никогда не имел возможности привыкнуть к таким высоким показателям, скорее, старый континент всегда славился низкими темпами инфляции, даже близкими к нулю и отрицательными, однако российско-украинская конфликт полностью изменил это уравнение», — сообщает газета Al-Eqtisadiya. Ранее исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин сообщил, что страны Запада находятся в долгах. Например, экономика Италии не растет уже 20 лет, что является причиной большого госдолга. Также, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о замедлении инфляции в России до 2,3%, это самый низкий показатель среди европейских стран.