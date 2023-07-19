Экс-президент Польши принял пивную ванну после жалоб на инфляцию. Фото

20 июля 2023 в 04:44 Размер текста - 17 +

Бывший президент Польши Лех Валенса, который регулярно жалуется на нехватку денег, искупался в пивной ванне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-президент Польши Лех Валенса, жаловавшийся на инфляцию, принял пивную ванну. Об этом он рассказал в соцсети. «Купание в пиве», — написал он в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Так он прокомментировал снимок, на которой лежит в ванне, наполненной слабоалкогольным пенистым напитком. Ранее Лех Валенса пожаловался на стремительное обнищание из-за инфляции в Польше. Он заявил, что ему не хватает пенсии на оплату всех счетов и приходится подрабатывать. Также он говорил о том, что странам Запада стоит как следует разобраться с Россией в ближайшее десятилетие, сместив высшее руководство страны. В 2022 году он предлагал расчленить Российскую Федерацию путем отделения входящих в нее народов, при этом сократив население страны до 50 миллионов. На снимке Лех Валенса лежит в ванне, наполненной алкогольным напитком Фото: страница Леха Валенса в соцсети

Экс-президент Польши Лех Валенса, жаловавшийся на инфляцию, принял пивную ванну. Об этом он рассказал в соцсети. «Купание в пиве», — написал он в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Так он прокомментировал снимок, на которой лежит в ванне, наполненной слабоалкогольным пенистым напитком. Ранее Лех Валенса пожаловался на стремительное обнищание из-за инфляции в Польше. Он заявил, что ему не хватает пенсии на оплату всех счетов и приходится подрабатывать. Также он говорил о том, что странам Запада стоит как следует разобраться с Россией в ближайшее десятилетие, сместив высшее руководство страны. В 2022 году он предлагал расчленить Российскую Федерацию путем отделения входящих в нее народов, при этом сократив население страны до 50 миллионов.