Shot показал момент падения ракеты ВСУ в центре Таганрога. Видео

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Пожар на ул. 1-ая Заводская, дом 20. Курган, пожарная машина, лента ограждения, полиция
Украинская ракета ударила по улицам Таганрога Фото:
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В Таганроге взорвалась ракета

В сети появились кадры того, как украинская ракета ударила по центру Таганрогу. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Shot.

На видеокадрах заметно, как ракета попадает по улицам города. Снаряд прилетел практически под углом в 90 градусов.

В Таганроге в Ростовской области произошел сильный взрыв, который повреждал окна. Согласно сообщению Минобороны РФ, удар по городу был нанесен ВСУ. Также сообщалось, что после взрыва 15 человек обратились за медицинской помощью.

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В сети появились кадры того, как украинская ракета ударила по центру Таганрогу. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Shot. На видеокадрах заметно, как ракета попадает по улицам города. Снаряд прилетел практически под углом в 90 градусов. В Таганроге в Ростовской области произошел сильный взрыв, который повреждал окна. Согласно сообщению Минобороны РФ, удар по городу был нанесен ВСУ. Также сообщалось, что после взрыва 15 человек обратились за медицинской помощью.
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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