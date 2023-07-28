Shot показал момент падения ракеты ВСУ в центре Таганрога. Видео 28 июля 2023 в 20:38 Размер текста - 17 + Украинская ракета ударила по улицам Таганрога Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Таганроге взорвалась ракета В сети появились кадры того, как украинская ракета ударила по центру Таганрогу. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Shot. На видеокадрах заметно, как ракета попадает по улицам города. Снаряд прилетел практически под углом в 90 градусов. В Таганроге в Ростовской области произошел сильный взрыв, который повреждал окна. Согласно сообщению Минобороны РФ, удар по городу был нанесен ВСУ. Также сообщалось, что после взрыва 15 человек обратились за медицинской помощью. В сети появились кадры того, как украинская ракета ударила по центру Таганрогу. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Shot. На видеокадрах заметно, как ракета попадает по улицам города. Снаряд прилетел практически под углом в 90 градусов. В Таганроге в Ростовской области произошел сильный взрыв, который повреждал окна. Согласно сообщению Минобороны РФ, удар по городу был нанесен ВСУ. Также сообщалось, что после взрыва 15 человек обратились за медицинской помощью. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям