Украинская ракета ударила по улицам Таганрога
новость из сюжетаВ Таганроге взорвалась ракета
В сети появились кадры того, как украинская ракета ударила по центру Таганрогу. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Shot.
На видеокадрах заметно, как ракета попадает по улицам города. Снаряд прилетел практически под углом в 90 градусов.
В Таганроге в Ростовской области произошел сильный взрыв, который повреждал окна. Согласно сообщению Минобороны РФ, удар по городу был нанесен ВСУ. Также сообщалось, что после взрыва 15 человек обратились за медицинской помощью.
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