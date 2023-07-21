В Германии подтвердили планы по строительству танкового завода на Украине

Глава немецкого концерна Rheinmetall Паппергер планирует строительство завода на Украине

21 июля 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Концерн Rheinmetall производит боеприпасы для танковых пушек Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкий оборонный концерн Rheinmetall не отказывается от планов построить новый завод на Украине, несмотря на угрозу его уничтожения. Об этом заявил глава концерна Армин Паппергер. «Нас не отговорят от нашей помощи стране. У Украины есть „эффективные варианты защиты от атак на чувствительные цели“», — подчеркнул Армин Паппергер в разговоре с газетой Bild. Он отметил, что строительство завода планируется совместно с украинской компанией «Укроборонпром». Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что немецкий завод Rheinmetall станет законной целью России при появлении на Украине, передает RT. Германия продолжает оказывать поддержку Украине с начала российской СВО. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что планирует оказать военную помощь Киеву на сумму в 700 миллионов евро. Также Украине передают немецкие танки Leopard.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall не отказывается от планов построить новый завод на Украине, несмотря на угрозу его уничтожения. Об этом заявил глава концерна Армин Паппергер. «Нас не отговорят от нашей помощи стране. У Украины есть „эффективные варианты защиты от атак на чувствительные цели“», — подчеркнул Армин Паппергер в разговоре с газетой Bild. Он отметил, что строительство завода планируется совместно с украинской компанией «Укроборонпром». Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что немецкий завод Rheinmetall станет законной целью России при появлении на Украине, передает RT. Германия продолжает оказывать поддержку Украине с начала российской СВО. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что планирует оказать военную помощь Киеву на сумму в 700 миллионов евро. Также Украине передают немецкие танки Leopard.