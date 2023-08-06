WSJ: США хотят открыть на Украине заводы для испытания оружия

07 августа 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

Американские производители оружия заинтересованы в открытии предприятий на Украине Фото: Dori Whipple / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские производители оружия заинтересованы в открытии на Украине заводов для разработки и испытания новых вооружений. Об этом заявил министр стратегических отраслей украинской промышленности Александр Камышин. «Несколько американских производителей оружия проявили интерес. <…> В обмен на риски, связанные с открытием предприятий в зоне боевых действий, фирмы получают возможность испытывать и разрабатывать оружие на передовых рубежах современного конфликта», — сказал Александр Камышин изданию The Wall Street Journal. Ранее сообщалось о намерении со стороны Германии открыть на Украине концерн Rheinmetall. Предприятие будет направлено на производство танков, передает MK.RU . Уточняется, что завод сможет выпускать до 400 единиц Leopard в год. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал возможное строительство немецкого предприятия «примитивным троллингом киевского режима», пишет RT.

Американские производители оружия заинтересованы в открытии на Украине заводов для разработки и испытания новых вооружений. Об этом заявил министр стратегических отраслей украинской промышленности Александр Камышин. «Несколько американских производителей оружия проявили интерес. <…> В обмен на риски, связанные с открытием предприятий в зоне боевых действий, фирмы получают возможность испытывать и разрабатывать оружие на передовых рубежах современного конфликта», — сказал Александр Камышин изданию The Wall Street Journal. Ранее сообщалось о намерении со стороны Германии открыть на Украине концерн Rheinmetall. Предприятие будет направлено на производство танков, передает MK.RU. Уточняется, что завод сможет выпускать до 400 единиц Leopard в год. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал возможное строительство немецкого предприятия «примитивным троллингом киевского режима», пишет RT.