WSJ: США хотят открыть на Украине заводы для испытания оружия

Американские производители оружия заинтересованы в открытии на Украине заводов для разработки и испытания новых вооружений. Об этом заявил министр стратегических отраслей украинской промышленности Александр Камышин.
«Несколько американских производителей оружия проявили интерес. <…> В обмен на риски, связанные с открытием предприятий в зоне боевых действий, фирмы получают возможность испытывать и разрабатывать оружие на передовых рубежах современного конфликта», — сказал Александр Камышин изданию The Wall Street Journal.
Ранее сообщалось о намерении со стороны Германии открыть на Украине концерн Rheinmetall. Предприятие будет направлено на производство танков, передает MK.RU. Уточняется, что завод сможет выпускать до 400 единиц Leopard в год. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал возможное строительство немецкого предприятия «примитивным троллингом киевского режима», пишет RT.
Американские производители оружия заинтересованы в открытии на Украине заводов для разработки и испытания новых вооружений. Об этом заявил министр стратегических отраслей украинской промышленности Александр Камышин. «Несколько американских производителей оружия проявили интерес. <…> В обмен на риски, связанные с открытием предприятий в зоне боевых действий, фирмы получают возможность испытывать и разрабатывать оружие на передовых рубежах современного конфликта», — сказал Александр Камышин изданию The Wall Street Journal. Ранее сообщалось о намерении со стороны Германии открыть на Украине концерн Rheinmetall. Предприятие будет направлено на производство танков, передает MK.RU. Уточняется, что завод сможет выпускать до 400 единиц Leopard в год. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал возможное строительство немецкого предприятия «примитивным троллингом киевского режима», пишет RT.