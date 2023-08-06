06 августа 2023

WSJ: США хотят открыть на Украине заводы для испытания оружия

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Американские производители оружия заинтересованы в открытии предприятий на Украине Фото:
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Американские производители оружия заинтересованы в открытии на Украине заводов для разработки и испытания новых вооружений. Об этом заявил министр стратегических отраслей украинской промышленности Александр Камышин.

«Несколько американских производителей оружия проявили интерес. <…> В обмен на риски, связанные с открытием предприятий в зоне боевых действий, фирмы получают возможность испытывать и разрабатывать оружие на передовых рубежах современного конфликта», — сказал Александр Камышин изданию The Wall Street Journal.

Ранее сообщалось о намерении со стороны Германии открыть на Украине концерн Rheinmetall. Предприятие будет направлено на производство танков, передает MK.RU. Уточняется, что завод сможет выпускать до 400 единиц Leopard в год. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал возможное строительство немецкого предприятия «примитивным троллингом киевского режима», пишет RT.

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Американские производители оружия заинтересованы в открытии на Украине заводов для разработки и испытания новых вооружений. Об этом заявил министр стратегических отраслей украинской промышленности Александр Камышин. «Несколько американских производителей оружия проявили интерес. <…> В обмен на риски, связанные с открытием предприятий в зоне боевых действий, фирмы получают возможность испытывать и разрабатывать оружие на передовых рубежах современного конфликта», — сказал Александр Камышин изданию The Wall Street Journal. Ранее сообщалось о намерении со стороны Германии открыть на Украине концерн Rheinmetall. Предприятие будет направлено на производство танков, передает MK.RU. Уточняется, что завод сможет выпускать до 400 единиц Leopard в год. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал возможное строительство немецкого предприятия «примитивным троллингом киевского режима», пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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