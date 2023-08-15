15 августа 2023

Посол Бродский: Израиль передал Украине несколько тонн медикаментов

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги иностранных государств. Челябинск, израиль, флаг, флаг израиля
В церемонии передачи медикаментов принял участие заместитель посла Израиля на Украине Лирон Финкельштейн Фото:
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Украина получила от Израиля несколько тонн медикаментов. Об этом сообщил посол Израиля на Украине Михаил Бродский.

«Израиль передал несколько тонн медикаментов министерству здравоохранения Украины. Церемония передачи прошла сегодня в Киеве с участием заместителя посла Израиля на Украине Лирон Финкельштейн и украинских официальных представителей», — написал Бродский в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский высказал недовольство по поводу отсутствия поставок систем ПВО со стороны Израиля. Он сказал, что Киев с такой просьбой обращался еще в начале конфликта.

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Украина получила от Израиля несколько тонн медикаментов. Об этом сообщил посол Израиля на Украине Михаил Бродский. «Израиль передал несколько тонн медикаментов министерству здравоохранения Украины. Церемония передачи прошла сегодня в Киеве с участием заместителя посла Израиля на Украине Лирон Финкельштейн и украинских официальных представителей», — написал Бродский в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский высказал недовольство по поводу отсутствия поставок систем ПВО со стороны Израиля. Он сказал, что Киев с такой просьбой обращался еще в начале конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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