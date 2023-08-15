Посол Бродский: Израиль передал Украине несколько тонн медикаментов

В церемонии передачи медикаментов принял участие заместитель посла Израиля на Украине Лирон Финкельштейн
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина получила от Израиля несколько тонн медикаментов. Об этом сообщил посол Израиля на Украине Михаил Бродский.
«Израиль передал несколько тонн медикаментов министерству здравоохранения Украины. Церемония передачи прошла сегодня в Киеве с участием заместителя посла Израиля на Украине Лирон Финкельштейн и украинских официальных представителей», — написал Бродский в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский высказал недовольство по поводу отсутствия поставок систем ПВО со стороны Израиля. Он сказал, что Киев с такой просьбой обращался еще в начале конфликта.
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