Зеленский обвинил Израиль в отсутствии поставок ПВО

Украина просила Израиль предоставить системы ПВО еще в начале конфликта, но до сих пор не получила результата. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы хотели получить от Израиля средства ПВО. Просили в самом начале конфликта. Месяцы прошли, результата нет», — передает слова Зеленского РИА Новости. Украинский президент отметил заинтересованность Украины в поддержании тесных взаимоотношений с Израилем, но добавил, что пока Киеву не удалось добиться желаемого результата от израильской стороны.
Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не передает Украине системы противоракетной обороны «Железный купол» из-за опасений, что они могут попасть к Ирану. Несмотря на это Израиль все равно рассматривает возможность поставки вооружения на Украину, передает
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