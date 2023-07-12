Зеленский обвинил Израиль в отсутствии поставок ПВО

12 июля 2023 в 22:52 Размер текста - 17 +

Украина не получила ПВО от Израиля, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина просила Израиль предоставить системы ПВО еще в начале конфликта, но до сих пор не получила результата. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы хотели получить от Израиля средства ПВО. Просили в самом начале конфликта. Месяцы прошли, результата нет», — передает слова Зеленского РИА Новости. Украинский президент отметил заинтересованность Украины в поддержании тесных взаимоотношений с Израилем, но добавил, что пока Киеву не удалось добиться желаемого результата от израильской стороны. Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не передает Украине системы противоракетной обороны «Железный купол» из-за опасений, что они могут попасть к Ирану. Несмотря на это Израиль все равно рассматривает возможность поставки вооружения на Украину, передает Life .

Украина просила Израиль предоставить системы ПВО еще в начале конфликта, но до сих пор не получила результата. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы хотели получить от Израиля средства ПВО. Просили в самом начале конфликта. Месяцы прошли, результата нет», — передает слова Зеленского РИА Новости. Украинский президент отметил заинтересованность Украины в поддержании тесных взаимоотношений с Израилем, но добавил, что пока Киеву не удалось добиться желаемого результата от израильской стороны. Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не передает Украине системы противоракетной обороны «Железный купол» из-за опасений, что они могут попасть к Ирану. Несмотря на это Израиль все равно рассматривает возможность поставки вооружения на Украину, передает Life.