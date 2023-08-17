17 августа 2023

В Сирии опасно сблизились американские истребители с российскими

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Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, stock, ф-16
Американские истребители обостряют обстановку в сирийском воздушном пространстве Фото:

В Сирии в районе Эт-Танф на высоте около 7 000 метров два американских истребителя F-35 опасно сблизились с двумя российскими самолетами Су-35. Об этом рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«16 августа с 11:10 до 11:37 в районе Эт-Танф на высоте около 7 000 м произошло опасное сближение двух истребителей F-35 «коалиции» с парой самолетов Су-35 ВКС России, совершавшей плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения с истребителями «коалиции», — заявил на брифинге Кулить.

По его словам, американцы создают опасные предпосылки в небе, которые могут закончиться серьезными инцидентами. Также они обостряют обстановку в сирийском воздушном пространстве. В районе Эт-Танф только за сутки зафиксировано 19 нарушений.

24 июля в Сирии зафиксировали опасное приближение БПЛА коалиции США с российскими самолетами. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов. Летчики РФ зафиксировали воздействие системами наведения. После чего автоматически сработали бортовые комплексы обороны.

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В Сирии в районе Эт-Танф на высоте около 7 000 метров два американских истребителя F-35 опасно сблизились с двумя российскими самолетами Су-35. Об этом рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. «16 августа с 11:10 до 11:37 в районе Эт-Танф на высоте около 7 000 м произошло опасное сближение двух истребителей F-35 «коалиции» с парой самолетов Су-35 ВКС России, совершавшей плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения с истребителями «коалиции», — заявил на брифинге Кулить. По его словам, американцы создают опасные предпосылки в небе, которые могут закончиться серьезными инцидентами. Также они обостряют обстановку в сирийском воздушном пространстве. В районе Эт-Танф только за сутки зафиксировано 19 нарушений. 24 июля в Сирии зафиксировали опасное приближение БПЛА коалиции США с российскими самолетами. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов. Летчики РФ зафиксировали воздействие системами наведения. После чего автоматически сработали бортовые комплексы обороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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