В Сирии опасно сблизились американские истребители с российскими

18 августа 2023 в 00:34 Размер текста - 17 +

Американские истребители обостряют обстановку в сирийском воздушном пространстве Фото: Министерство обороны Великобритании В Сирии в районе Эт-Танф на высоте около 7 000 метров два американских истребителя F-35 опасно сблизились с двумя российскими самолетами Су-35. Об этом рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. «16 августа с 11:10 до 11:37 в районе Эт-Танф на высоте около 7 000 м произошло опасное сближение двух истребителей F-35 «коалиции» с парой самолетов Су-35 ВКС России, совершавшей плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения с истребителями «коалиции», — заявил на брифинге Кулить. По его словам, американцы создают опасные предпосылки в небе, которые могут закончиться серьезными инцидентами. Также они обостряют обстановку в сирийском воздушном пространстве. В районе Эт-Танф только за сутки зафиксировано 19 нарушений. 24 июля в Сирии зафиксировали опасное приближение БПЛА коалиции США с российскими самолетами. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов. Летчики РФ зафиксировали воздействие системами наведения. После чего автоматически сработали бортовые комплексы обороны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сирии в районе Эт-Танф на высоте около 7 000 метров два американских истребителя F-35 опасно сблизились с двумя российскими самолетами Су-35. Об этом рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. «16 августа с 11:10 до 11:37 в районе Эт-Танф на высоте около 7 000 м произошло опасное сближение двух истребителей F-35 «коалиции» с парой самолетов Су-35 ВКС России, совершавшей плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения с истребителями «коалиции», — заявил на брифинге Кулить. По его словам, американцы создают опасные предпосылки в небе, которые могут закончиться серьезными инцидентами. Также они обостряют обстановку в сирийском воздушном пространстве. В районе Эт-Танф только за сутки зафиксировано 19 нарушений. 24 июля в Сирии зафиксировали опасное приближение БПЛА коалиции США с российскими самолетами. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов. Летчики РФ зафиксировали воздействие системами наведения. После чего автоматически сработали бортовые комплексы обороны.