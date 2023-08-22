В США запаниковали из-за контрнаступления Путина

NI: США должны урегулировать конфликт на Украине, пока Россия не одержала победу

США боятся победы России в СВО Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Представители США должны начать процесс мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной до того, как Россия одержит победу. Об этом заявили консультант Госдепартамента США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков.

«Если российские войска смогут проникнуть вглубь украинской территории и занять регионы, которые Москва определила в качестве своих целей, то конфликт закончится значимой победой России <…>. Ущерб, нанесенный репутации США и альянса НАТО, будет колоссальным, поскольку в украинские вооруженные силы уже поступило лучшее натовское вооружение, и Россия сможет заявить, что она в одиночку противостояла Западу и победила», — цитируют слова экспертов газета « National Interest ».

По мнению экспертов, неплохим вариантом развития событий был бы отказ Украины от своих четырех областей в пользу России. Взамен границы были бы закреплены по линии фронта с гарантиями безопасности, то есть так называемый «корейский сценарий». Таким образом в США постепенно бы снизили накал отношений с Россией и смогли бы сосредоточиться на присутствии в Тихом океане.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил URA.RU, что российская армия должна перейти в наступление осенью, когда вооруженные силы Украины (ВСУ) исчерпают свои ресурсы. По словам военного эксперта, российским войскам предстоит отрезать Украине выход к Черному морю. При этом в текущий момент россии невыгодно прекращение конфликта, так как это не выполняет цели спецоперации.