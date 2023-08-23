UOL: новыми участниками БРИКС станут сразу пять стран

24 августа 2023 в 06:20 Размер текста - 17 +

БРИКС принял новые страны (фото архивное) Фото: официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Саммит БРИКС в 2023 году в ЮАР Новыми участниками БРИКС станут пять стран. В их числе Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. Об этом пишет UOL со ссылкой на проект документа саммита. «В окончательный список вошли: Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. Сейчас в блок входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР», — пишет UOL . Возможно, в ближайшие годы в состав войдет еще одна страна. Ранее страны БРИКС, куда входят Россия, Индия, ЮАР, Бразилия и Китай, одобрили расширение сообщества. На саммите страны приняли документ, в котором изложены параметры увеличения.

Новыми участниками БРИКС станут пять стран. В их числе Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. Об этом пишет UOL со ссылкой на проект документа саммита. «В окончательный список вошли: Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. Сейчас в блок входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР», — пишет UOL. Возможно, в ближайшие годы в состав войдет еще одна страна. Ранее страны БРИКС, куда входят Россия, Индия, ЮАР, Бразилия и Китай, одобрили расширение сообщества. На саммите страны приняли документ, в котором изложены параметры увеличения.