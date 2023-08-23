23 августа 2023

UOL: новыми участниками БРИКС станут сразу пять стран

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БРИКС, си цзиньпин, брикс, путин
БРИКС принял новые страны (фото архивное) Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС в 2023 году в ЮАР

Новыми участниками БРИКС станут пять стран. В их числе Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. Об этом пишет UOL со ссылкой на проект документа саммита.

«В окончательный список вошли: Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. Сейчас в блок входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР», — пишет UOL. Возможно, в ближайшие годы в состав войдет еще одна страна.

Ранее страны БРИКС, куда входят Россия, Индия, ЮАР, Бразилия и Китай, одобрили расширение сообщества. На саммите страны приняли документ, в котором изложены параметры увеличения.

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Новыми участниками БРИКС станут пять стран. В их числе Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. Об этом пишет UOL со ссылкой на проект документа саммита. «В окончательный список вошли: Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. Сейчас в блок входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР», — пишет UOL. Возможно, в ближайшие годы в состав войдет еще одна страна. Ранее страны БРИКС, куда входят Россия, Индия, ЮАР, Бразилия и Китай, одобрили расширение сообщества. На саммите страны приняли документ, в котором изложены параметры увеличения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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