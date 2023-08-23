UOL: новыми участниками БРИКС станут сразу пять стран

БРИКС принял новые страны (фото архивное)
новость из сюжетаСаммит БРИКС в 2023 году в ЮАР
Новыми участниками БРИКС станут пять стран. В их числе Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. Об этом пишет UOL со ссылкой на проект документа саммита.
«В окончательный список вошли: Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. Сейчас в блок входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР», — пишет
Ранее страны БРИКС, куда входят Россия, Индия, ЮАР, Бразилия и Китай, одобрили расширение сообщества. На саммите страны приняли документ, в котором изложены параметры увеличения.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.