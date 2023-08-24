Глава Калужской области показал кадры массового ДТП. Видео

24 августа 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Владислав Шапша заявил, что виновного в ДТП водителя задержали Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Калужской области Владислав Шапша выложил видео с ДТП в центре Калуги, в результате которого пострадали 11 человек. Кадры опубликованы в telegram-канале главы региона. «В отношении водителя, виновника страшного ДТП, возбуждено уголовное дело <…> Сейчас водитель задержан», — подписал Шапша видеоролик с происшествием в своем telegram-канале . Глава региона отметил, что виновник ДТП был в состоянии наркотического опьянения. Ранее сообщалось, что водитель без прав сбил десять человек на остановке в Калуге, передает Vse42.ru. В УМВД России по региону отметили, что 11 человек пострадали в ДТП, среди них — трое детей. Владислав Шапша заявил, что два подростка находятся в реанимации после произошедшего.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша выложил видео с ДТП в центре Калуги, в результате которого пострадали 11 человек. Кадры опубликованы в telegram-канале главы региона. «В отношении водителя, виновника страшного ДТП, возбуждено уголовное дело <…> Сейчас водитель задержан», — подписал Шапша видеоролик с происшествием в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что виновник ДТП был в состоянии наркотического опьянения. Ранее сообщалось, что водитель без прав сбил десять человек на остановке в Калуге, передает Vse42.ru. В УМВД России по региону отметили, что 11 человек пострадали в ДТП, среди них — трое детей. Владислав Шапша заявил, что два подростка находятся в реанимации после произошедшего.