Глава Калужской области показал кадры массового ДТП. Видео

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по туризму. Владивосток, шапша владислав
Владислав Шапша заявил, что виновного в ДТП водителя задержали Фото:

Губернатор Калужской области Владислав Шапша выложил видео с ДТП в центре Калуги, в результате которого пострадали 11 человек. Кадры опубликованы в telegram-канале главы региона.

«В отношении водителя, виновника страшного ДТП, возбуждено уголовное дело <…> Сейчас водитель задержан», — подписал Шапша видеоролик с происшествием в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что виновник ДТП был в состоянии наркотического опьянения.

Ранее сообщалось, что водитель без прав сбил десять человек на остановке в Калуге, передает Vse42.ru. В УМВД России по региону отметили, что 11 человек пострадали в ДТП, среди них — трое детей. Владислав Шапша заявил, что два подростка находятся в реанимации после произошедшего.

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша выложил видео с ДТП в центре Калуги, в результате которого пострадали 11 человек. Кадры опубликованы в telegram-канале главы региона. «В отношении водителя, виновника страшного ДТП, возбуждено уголовное дело <…> Сейчас водитель задержан», — подписал Шапша видеоролик с происшествием в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что виновник ДТП был в состоянии наркотического опьянения. Ранее сообщалось, что водитель без прав сбил десять человек на остановке в Калуге, передает Vse42.ru. В УМВД России по региону отметили, что 11 человек пострадали в ДТП, среди них — трое детей. Владислав Шапша заявил, что два подростка находятся в реанимации после произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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