25 августа 2023

Главного тренера СКА Ротенберга удалили за нецензурные выражения в адрес соперника

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Открытие чемпионато России по фигурному катанию. Челябинск, трибуны, зрители
Тренера СКА Ротенберга удалили с матча за нецензурную брань Фото:

Главного тренера петербургского СКА Романа Ротенберга удалили с игры за нецензурную брань в адрес соперника. Об этом сообщили СМИ.

«Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг был удален главным арбитром матча турнира имени Николая Пучкова с новосибирской „Сибирью“. Его отправили на трибуны до конца игры за неспортивное поведение», — передает RT.

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Главного тренера петербургского СКА Романа Ротенберга удалили с игры за нецензурную брань в адрес соперника. Об этом сообщили СМИ. «Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг был удален главным арбитром матча турнира имени Николая Пучкова с новосибирской „Сибирью“. Его отправили на трибуны до конца игры за неспортивное поведение», — передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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