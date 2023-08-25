Главного тренера СКА Ротенберга удалили за нецензурные выражения в адрес соперника

26 августа 2023 в 02:01 Размер текста - 17 +

Тренера СКА Ротенберга удалили с матча за нецензурную брань Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главного тренера петербургского СКА Романа Ротенберга удалили с игры за нецензурную брань в адрес соперника. Об этом сообщили СМИ. «Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг был удален главным арбитром матча турнира имени Николая Пучкова с новосибирской „Сибирью“. Его отправили на трибуны до конца игры за неспортивное поведение», — передает RT.

Главного тренера петербургского СКА Романа Ротенберга удалили с игры за нецензурную брань в адрес соперника. Об этом сообщили СМИ. «Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг был удален главным арбитром матча турнира имени Николая Пучкова с новосибирской „Сибирью“. Его отправили на трибуны до конца игры за неспортивное поведение», — передает RT.