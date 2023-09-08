Польский полковник раскрыл, где заканчиваются возможности ВСУ

Польский полковник Левандовский: Украина попала в ловушку из-за компании SpaceX

09 сентября 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Атака ВСУ на Крым сорвалась из-за зависимости от Starlink Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина оказалась в ловушке из-за зависимости от частной компании SpaceX Илона Маска. Польша должна вынести из этого урок, заявил польский полковник Петр Левандовский, комментируя срыв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым бизнесменом, который отказался включать спутниковую систему Starlink. «Некоторые говорят, что мы должны учиться у ВСУ. При всем уважении, но это нонсенс. Вооруженные силы страны не должны зависеть от частной международной компании, которой до сих пор управляет один человек со своей собственной позицией», — заявил Левандовский изданию Onet . Полковник отметил, что Илон Маск действовал «по своему усмотрению, принимая такое решение». По мнению Левандовского, если бы у ВСУ был свой Starlink, «такого бы не произошло». Ранее Илон Маск объяснил, что не подключал спутниковую систему Starlink в районе Крыма, чтобы избежать атаки по гражданской инфраструктуре. По его словам, ВСУ просили то, что было запрещено.

Украина оказалась в ловушке из-за зависимости от частной компании SpaceX Илона Маска. Польша должна вынести из этого урок, заявил польский полковник Петр Левандовский, комментируя срыв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым бизнесменом, который отказался включать спутниковую систему Starlink. «Некоторые говорят, что мы должны учиться у ВСУ. При всем уважении, но это нонсенс. Вооруженные силы страны не должны зависеть от частной международной компании, которой до сих пор управляет один человек со своей собственной позицией», — заявил Левандовский изданию Onet. Полковник отметил, что Илон Маск действовал «по своему усмотрению, принимая такое решение». По мнению Левандовского, если бы у ВСУ был свой Starlink, «такого бы не произошло». Ранее Илон Маск объяснил, что не подключал спутниковую систему Starlink в районе Крыма, чтобы избежать атаки по гражданской инфраструктуре. По его словам, ВСУ просили то, что было запрещено.