В Швеции сожгли чучело Эрдогана

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
В Швеции провели акцию против Эрдогана Фото:

Чучело президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сожгли перед зданием парламента Швеции. Об этом сообщает издание Yeni Safak. Акцию устроили сторонники запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

«Сторонники террористической группировки собрались во вторник в центре Стокгольма. На видео, опубликованных в Интернете, видно, как сторонники РПК… сжигают на месте чучело Эрдогана», — сообщило издание. Полиция не стала останавливать протестующих, а просто наблюдала за их действиями.

На данный момент Швеция ждет одобрения Анкары по поводу вступления в НАТО. Однако, по словам турецкого лидера, у нее мало шансов попасть в альянс. Это связано с тем, что Стокгольм все еще позволяет РПК свободно проводить демонстрации, которые, по мнению Эрдогана, «восхваляют терроризм».

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Чучело президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сожгли перед зданием парламента Швеции. Об этом сообщает издание Yeni Safak. Акцию устроили сторонники запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). «Сторонники террористической группировки собрались во вторник в центре Стокгольма. На видео, опубликованных в Интернете, видно, как сторонники РПК… сжигают на месте чучело Эрдогана», — сообщило издание. Полиция не стала останавливать протестующих, а просто наблюдала за их действиями. На данный момент Швеция ждет одобрения Анкары по поводу вступления в НАТО. Однако, по словам турецкого лидера, у нее мало шансов попасть в альянс. Это связано с тем, что Стокгольм все еще позволяет РПК свободно проводить демонстрации, которые, по мнению Эрдогана, «восхваляют терроризм».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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