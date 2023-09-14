В Швеции сожгли чучело Эрдогана

14 сентября 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

В Швеции провели акцию против Эрдогана Фото: Официальный сайт Президента России Чучело президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сожгли перед зданием парламента Швеции. Об этом сообщает издание Yeni Safak. Акцию устроили сторонники запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). «Сторонники террористической группировки собрались во вторник в центре Стокгольма. На видео, опубликованных в Интернете, видно, как сторонники РПК… сжигают на месте чучело Эрдогана», — сообщило издание . Полиция не стала останавливать протестующих, а просто наблюдала за их действиями. На данный момент Швеция ждет одобрения Анкары по поводу вступления в НАТО. Однако, по словам турецкого лидера, у нее мало шансов попасть в альянс. Это связано с тем, что Стокгольм все еще позволяет РПК свободно проводить демонстрации, которые, по мнению Эрдогана, «восхваляют терроризм».

Чучело президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сожгли перед зданием парламента Швеции. Об этом сообщает издание Yeni Safak. Акцию устроили сторонники запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). «Сторонники террористической группировки собрались во вторник в центре Стокгольма. На видео, опубликованных в Интернете, видно, как сторонники РПК… сжигают на месте чучело Эрдогана», — сообщило издание. Полиция не стала останавливать протестующих, а просто наблюдала за их действиями. На данный момент Швеция ждет одобрения Анкары по поводу вступления в НАТО. Однако, по словам турецкого лидера, у нее мало шансов попасть в альянс. Это связано с тем, что Стокгольм все еще позволяет РПК свободно проводить демонстрации, которые, по мнению Эрдогана, «восхваляют терроризм».