Девелопер Щекин: большая часть россиян не сможет взять ипотеку после решения ЦБ

01 ноября 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Порядка 40 млн россиян не смогут оформить ипотеку Фото: Александр Елизаров © URA.RU В связи с решением Центробанка РФ сократить число ипотечных кредитов граждане, у которых есть потребительский кредит, не смогут оформить ипотеку. Такой запрет коснется около 40 миллионов россиян. Об этом сообщил основатель девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин. «У 21 млн россиян есть хотя бы один кредит, еще у 10 млн — два, и еще у 11,2 млн — три и больше», — передает слова Щекина « Газета.Ru» . Девелопер отметил, что увеличение взноса по жилищным кредитам приведет к заметному снижению спроса на них. Также из-за роста первоначального взноса заемщикам придется дольше откладывать на ипотеку. Подобное трудно осуществить в условиях инфляции. Ранее Центробанк заявил, что планирует уменьшить выдачу ипотек для россиян. Это поможет в ограничении системных рисков в ипотечном кредитовании. Кроме того, депутат Госдумы Александр Якубовский сообщил, что депутаты совместно с ЦБ выступают за ужесточение условий, по которым будет выдаваться льготная ипотека. По словам Якубовского, депутаты предложили с начала 2024 года поднять первоначальный взнос до 25%.

В связи с решением Центробанка РФ сократить число ипотечных кредитов граждане, у которых есть потребительский кредит, не смогут оформить ипотеку. Такой запрет коснется около 40 миллионов россиян. Об этом сообщил основатель девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин. «У 21 млн россиян есть хотя бы один кредит, еще у 10 млн — два, и еще у 11,2 млн — три и больше», — передает слова Щекина «Газета.Ru». Девелопер отметил, что увеличение взноса по жилищным кредитам приведет к заметному снижению спроса на них. Также из-за роста первоначального взноса заемщикам придется дольше откладывать на ипотеку. Подобное трудно осуществить в условиях инфляции. Ранее Центробанк заявил, что планирует уменьшить выдачу ипотек для россиян. Это поможет в ограничении системных рисков в ипотечном кредитовании. Кроме того, депутат Госдумы Александр Якубовский сообщил, что депутаты совместно с ЦБ выступают за ужесточение условий, по которым будет выдаваться льготная ипотека. По словам Якубовского, депутаты предложили с начала 2024 года поднять первоначальный взнос до 25%.