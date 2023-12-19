Многодетная семья из ФРГ получила временное убежище в России, чтобы спасти детей

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Виды города. Курган, семья, дети, многодетная мать, за руку
Семья из Германии получила временное убежище в Калужской области Фото:

Многодетная семья из Германии получила временное убежище в Калужской области из-за опасений ювенальной полиции ФРГ. Об этом сообщил портал «МВД Медиа», ссылаясь на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Многодетная семья Хардер прибыла в Калужскую область в ноябре. По словам родителей, одной из причин переезда стало опасение изъятия у них детей органами ювенальной полиции ФРГ», — рассказала Волк, передает РИА Новости. Она отметила, что семья обратилась в подразделение по вопросам миграции УМВД РФ, где полицейские выдали иностранцам свидетельства о предоставлении временного убежища на территории страны. В следующем году Хардер планируют получить российское гражданство.

Ранее 42-летний рэпер Дмитрий Бамберг, известный под псевдонимом Schokk, сообщил, что получил российское гражданство спустя год после обращения к властям после просьбы о политическом убежище. У Бамберга было немецкое гражданство, где он и проживал последние годы. В Германии на него завели уголовное дело за поддержку спецоперации на Украине, передает «Национальная служба новостей».

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Многодетная семья из Германии получила временное убежище в Калужской области из-за опасений ювенальной полиции ФРГ. Об этом сообщил портал «МВД Медиа», ссылаясь на официального представителя МВД России Ирину Волк. «Многодетная семья Хардер прибыла в Калужскую область в ноябре. По словам родителей, одной из причин переезда стало опасение изъятия у них детей органами ювенальной полиции ФРГ», — рассказала Волк, передает РИА Новости. Она отметила, что семья обратилась в подразделение по вопросам миграции УМВД РФ, где полицейские выдали иностранцам свидетельства о предоставлении временного убежища на территории страны. В следующем году Хардер планируют получить российское гражданство. Ранее 42-летний рэпер Дмитрий Бамберг, известный под псевдонимом Schokk, сообщил, что получил российское гражданство спустя год после обращения к властям после просьбы о политическом убежище. У Бамберга было немецкое гражданство, где он и проживал последние годы. В Германии на него завели уголовное дело за поддержку спецоперации на Украине, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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