Памятные значки со штандартом главы государства получили участники спецоперации от президента России Владимира Путина. Это произошло после окончания общения в Ново-Огарево.
«На память о нашей встрече будут у каждого из вас небольшие значки — это копии президентского штандарта. Я вас поздравляю, вам — всего самого доброго. <…> С Новым годом», — заявил Владимир Путин, передает ТАСС. Глава РФ также отметил, что за заслуги перед отечеством бойцы СВО получили еще и личное табельное оружие. Как уточнил Путин, подарки для военных он выбирал лично.
На встрече были представители разных видов Вооруженных сил с различных участков фронта. Среди них были: танкисты, мотострелки, морская пехота, летчики, моряки, ВДВ и спецназ. Они все сделали общую фотографию, после чего Путин сфотографировался с каждым отдельно.
Ранее Путин посетил госпиталь имени Вишневского. Там он поблагодарил участников СВО за службу России. До этого глава РФ поздравил командующих группировками войск с Новым годом, передает RT.
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