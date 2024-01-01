Путин вручил бойцам СВО памятные значки. Видео

01 января 2024 в 21:46 Размер текста - 17 +

Владимир Путин рассказал, что лично выбирал подарок военным на Новый год Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Памятные значки со штандартом главы государства получили участники спецоперации от президента России Владимира Путина. Это произошло после окончания общения в Ново-Огарево. «На память о нашей встрече будут у каждого из вас небольшие значки — это копии президентского штандарта. Я вас поздравляю, вам — всего самого доброго. <…> С Новым годом», — заявил Владимир Путин, передает ТАСС. Глава РФ также отметил, что за заслуги перед отечеством бойцы СВО получили еще и личное табельное оружие. Как уточнил Путин, подарки для военных он выбирал лично. На встрече были представители разных видов Вооруженных сил с различных участков фронта. Среди них были: танкисты, мотострелки, морская пехота, летчики, моряки, ВДВ и спецназ. Они все сделали общую фотографию, после чего Путин сфотографировался с каждым отдельно. Ранее Путин посетил госпиталь имени Вишневского. Там он поблагодарил участников СВО за службу России. До этого глава РФ поздравил командующих группировками войск с Новым годом, передает RT.

Памятные значки со штандартом главы государства получили участники спецоперации от президента России Владимира Путина. Это произошло после окончания общения в Ново-Огарево. «На память о нашей встрече будут у каждого из вас небольшие значки — это копии президентского штандарта. Я вас поздравляю, вам — всего самого доброго. <…> С Новым годом», — заявил Владимир Путин, передает ТАСС. Глава РФ также отметил, что за заслуги перед отечеством бойцы СВО получили еще и личное табельное оружие. Как уточнил Путин, подарки для военных он выбирал лично. На встрече были представители разных видов Вооруженных сил с различных участков фронта. Среди них были: танкисты, мотострелки, морская пехота, летчики, моряки, ВДВ и спецназ. Они все сделали общую фотографию, после чего Путин сфотографировался с каждым отдельно. Ранее Путин посетил госпиталь имени Вишневского. Там он поблагодарил участников СВО за службу России. До этого глава РФ поздравил командующих группировками войск с Новым годом, передает RT.