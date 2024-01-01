Путин вручил бойцам СВО памятные значки. Видео

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Клипарт. Сток Сайт президента России
Владимир Путин рассказал, что лично выбирал подарок военным на Новый год Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Памятные значки со штандартом главы государства получили участники спецоперации от президента России Владимира Путина. Это произошло после окончания общения в Ново-Огарево.

«На память о нашей встрече будут у каждого из вас небольшие значки — это копии президентского штандарта. Я вас поздравляю, вам — всего самого доброго. <…> С Новым годом», — заявил Владимир Путин, передает ТАСС. Глава РФ также отметил, что за заслуги перед отечеством бойцы СВО получили еще и личное табельное оружие. Как уточнил Путин, подарки для военных он выбирал лично.

На встрече были представители разных видов Вооруженных сил с различных участков фронта. Среди них были: танкисты, мотострелки, морская пехота, летчики, моряки, ВДВ и спецназ. Они все сделали общую фотографию, после чего Путин сфотографировался с каждым отдельно.

Ранее Путин посетил госпиталь имени Вишневского. Там он поблагодарил участников СВО за службу России. До этого глава РФ поздравил командующих группировками войск с Новым годом, передает RT.

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Памятные значки со штандартом главы государства получили участники спецоперации от президента России Владимира Путина. Это произошло после окончания общения в Ново-Огарево. «На память о нашей встрече будут у каждого из вас небольшие значки — это копии президентского штандарта. Я вас поздравляю, вам — всего самого доброго. <…> С Новым годом», — заявил Владимир Путин, передает ТАСС. Глава РФ также отметил, что за заслуги перед отечеством бойцы СВО получили еще и личное табельное оружие. Как уточнил Путин, подарки для военных он выбирал лично. На встрече были представители разных видов Вооруженных сил с различных участков фронта. Среди них были: танкисты, мотострелки, морская пехота, летчики, моряки, ВДВ и спецназ. Они все сделали общую фотографию, после чего Путин сфотографировался с каждым отдельно. Ранее Путин посетил госпиталь имени Вишневского. Там он поблагодарил участников СВО за службу России. До этого глава РФ поздравил командующих группировками войск с Новым годом, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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