В столице Литвы после взрывов загорелся жилой дом. Видео

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Пожар охватил несколько квартир в жилом доме в Вильнюсе, заявила Эдита Зданявичене (архивное фото) Фото:

В жилом доме в столице Литвы Вильнюсе возник пожар после нескольких взрывов. Об этом рассказала представитель противопожарно-спасательного департамента Эдита Зданявичене.

«В доме прогремели взрывы. После чего пожар охватил несколько квартир на четвертом и пятом этажах», — передает слова Зданявичене издание 15MIN. Она добавила, что взрывы были так громкими, что их слышно было на расстоянии километра от здания. На данный момент нет информации о погибших или серьезно пострадавших. Однако пять человек были доставлены в больницы в профилактических целях, заключила Зданявичене.

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В жилом доме в столице Литвы Вильнюсе возник пожар после нескольких взрывов. Об этом рассказала представитель противопожарно-спасательного департамента Эдита Зданявичене. «В доме прогремели взрывы. После чего пожар охватил несколько квартир на четвертом и пятом этажах», — передает слова Зданявичене издание 15MIN. Она добавила, что взрывы были так громкими, что их слышно было на расстоянии километра от здания. На данный момент нет информации о погибших или серьезно пострадавших. Однако пять человек были доставлены в больницы в профилактических целях, заключила Зданявичене.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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