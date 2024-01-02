В столице Литвы после взрывов загорелся жилой дом. Видео

02 января 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

Пожар охватил несколько квартир в жилом доме в Вильнюсе, заявила Эдита Зданявичене (архивное фото) Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU В жилом доме в столице Литвы Вильнюсе возник пожар после нескольких взрывов. Об этом рассказала представитель противопожарно-спасательного департамента Эдита Зданявичене. «В доме прогремели взрывы. После чего пожар охватил несколько квартир на четвертом и пятом этажах», — передает слова Зданявичене издание 15MIN. Она добавила, что взрывы были так громкими, что их слышно было на расстоянии километра от здания. На данный момент нет информации о погибших или серьезно пострадавших. Однако пять человек были доставлены в больницы в профилактических целях, заключила Зданявичене.

В жилом доме в столице Литвы Вильнюсе возник пожар после нескольких взрывов. Об этом рассказала представитель противопожарно-спасательного департамента Эдита Зданявичене. «В доме прогремели взрывы. После чего пожар охватил несколько квартир на четвертом и пятом этажах», — передает слова Зданявичене издание 15MIN. Она добавила, что взрывы были так громкими, что их слышно было на расстоянии километра от здания. На данный момент нет информации о погибших или серьезно пострадавших. Однако пять человек были доставлены в больницы в профилактических целях, заключила Зданявичене.