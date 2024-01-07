07 января 2024

В США назвали большинство немецких танков Leopard 2 безделушками

Breitbart: переданные ВСУ немецкие танки Leopard 2 — безделушки
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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Leopard 2, Леопард 2,  stock
Российская армия уничтожила большинство танков Leopard 2, пишет Breitbart Фото:
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Большинство танков Leopard 2, переданных Германией ВСУ, не функционируют. Сейчас немецкие машины превратились в «безделушки». Об этом пишет американский портал Breitbart.

«Танки Leopard 2 превратились в безделушки», — говорится в материале. Там добавили, что большую часть техники разрушила российская армия, а остатки были повреждены попытками украинских военных провести ремонт. Член правящей коалиции в бундестаге подтвердил, что только небольшая часть танков, переданных Украине, все еще находится в рабочем состоянии, заключил автор.

Немецкие танки Leopard считаются более уязвимыми, чем российские Т-72, заявил командир бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» Дмитрий Саблин. Для подбития Т-72 необходимо попасть в определенные места, в то время как для уничтожения Leopard достаточно попасть в крышу башни. Он отметил, что российская техника не уступает западной, поскольку у Т-72 более мощная бронезащита корпуса. Также известно, что Украина испытывает дефицит военных, которые могу управлять немецкими танками, передает Life.

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Большинство танков Leopard 2, переданных Германией ВСУ, не функционируют. Сейчас немецкие машины превратились в «безделушки». Об этом пишет американский портал Breitbart. «Танки Leopard 2 превратились в безделушки», — говорится в материале. Там добавили, что большую часть техники разрушила российская армия, а остатки были повреждены попытками украинских военных провести ремонт. Член правящей коалиции в бундестаге подтвердил, что только небольшая часть танков, переданных Украине, все еще находится в рабочем состоянии, заключил автор. Немецкие танки Leopard считаются более уязвимыми, чем российские Т-72, заявил командир бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» Дмитрий Саблин. Для подбития Т-72 необходимо попасть в определенные места, в то время как для уничтожения Leopard достаточно попасть в крышу башни. Он отметил, что российская техника не уступает западной, поскольку у Т-72 более мощная бронезащита корпуса. Также известно, что Украина испытывает дефицит военных, которые могу управлять немецкими танками, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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