Большинство танков Leopard 2, переданных Германией ВСУ, не функционируют. Сейчас немецкие машины превратились в «безделушки». Об этом пишет американский портал Breitbart.
«Танки Leopard 2 превратились в безделушки», — говорится в материале. Там добавили, что большую часть техники разрушила российская армия, а остатки были повреждены попытками украинских военных провести ремонт. Член правящей коалиции в бундестаге подтвердил, что только небольшая часть танков, переданных Украине, все еще находится в рабочем состоянии, заключил автор.
Немецкие танки Leopard считаются более уязвимыми, чем российские Т-72, заявил командир бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» Дмитрий Саблин. Для подбития Т-72 необходимо попасть в определенные места, в то время как для уничтожения Leopard достаточно попасть в крышу башни. Он отметил, что российская техника не уступает западной, поскольку у Т-72 более мощная бронезащита корпуса. Также известно, что Украина испытывает дефицит военных, которые могу управлять немецкими танками, передает Life.
Большинство танков Leopard 2, переданных Германией ВСУ, не функционируют. Сейчас немецкие машины превратились в «безделушки». Об этом пишет американский портал Breitbart. «Танки Leopard 2 превратились в безделушки», — говорится в материале. Там добавили, что большую часть техники разрушила российская армия, а остатки были повреждены попытками украинских военных провести ремонт. Член правящей коалиции в бундестаге подтвердил, что только небольшая часть танков, переданных Украине, все еще находится в рабочем состоянии, заключил автор. Немецкие танки Leopard считаются более уязвимыми, чем российские Т-72, заявил командир бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» Дмитрий Саблин. Для подбития Т-72 необходимо попасть в определенные места, в то время как для уничтожения Leopard достаточно попасть в крышу башни. Он отметил, что российская техника не уступает западной, поскольку у Т-72 более мощная бронезащита корпуса. Также известно, что Украина испытывает дефицит военных, которые могу управлять немецкими танками, передает Life.