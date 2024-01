При взрыве на заводе в Китае погибли восемь человек

Из-за взрыва пылевоздушной смеси в цехе были ранены восемь человек Фото: Ночные новости На востоке Китая в городе Чанчжоу провинции Цзянсу произошел взрыв пылевоздушной смеси в цехе компании Changzhou Shenrong Metal Technology Co., Ltd. Погибли восемь человек, еще восемь пострадали. Об этом сообщает «Центральное телевидение Китая». «В производственном цехе компании Changzhou Shenrong Metal Technology Co., Ltd. <…> произошел взрыв пылевоздушной смеси, в результате чего погибли 8 человек», — передает телевидение . Также восемь человек получили ранения. На данный момент ведется ликвидация последствий и расследование. Работы по спасению людей на месте происшествия завершены. Ранее в китайской провинции Хэнань погибли 13 человек из-за пожара в общежитии при школе. Еще один человек пострадал. Отмечается, что через 40 мину возгорание потушили, передает RT.

