При взрыве на заводе в Китае погибли восемь человек

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Крупный пожар завод на Эльмаше Екатеринбург
Из-за взрыва пылевоздушной смеси в цехе были ранены восемь человек Фото:

На востоке Китая в городе Чанчжоу провинции Цзянсу произошел взрыв пылевоздушной смеси в цехе компании Changzhou Shenrong Metal Technology Co., Ltd. Погибли восемь человек, еще восемь пострадали. Об этом сообщает «Центральное телевидение Китая».

«В производственном цехе компании Changzhou Shenrong Metal Technology Co., Ltd. <…> произошел взрыв пылевоздушной смеси, в результате чего погибли 8 человек», — передает телевидение. Также восемь человек получили ранения. На данный момент ведется ликвидация последствий и расследование. Работы по спасению людей на месте происшествия завершены.

Ранее в китайской провинции Хэнань погибли 13 человек из-за пожара в общежитии при школе. Еще один человек пострадал. Отмечается, что через 40 мину возгорание потушили, передает RT.

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На востоке Китая в городе Чанчжоу провинции Цзянсу произошел взрыв пылевоздушной смеси в цехе компании Changzhou Shenrong Metal Technology Co., Ltd. Погибли восемь человек, еще восемь пострадали. Об этом сообщает «Центральное телевидение Китая». «В производственном цехе компании Changzhou Shenrong Metal Technology Co., Ltd. <…> произошел взрыв пылевоздушной смеси, в результате чего погибли 8 человек», — передает телевидение. Также восемь человек получили ранения. На данный момент ведется ликвидация последствий и расследование. Работы по спасению людей на месте происшествия завершены. Ранее в китайской провинции Хэнань погибли 13 человек из-за пожара в общежитии при школе. Еще один человек пострадал. Отмечается, что через 40 мину возгорание потушили, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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