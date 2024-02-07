В мире Азия На АЭС «Фукусима» произошла утечка радиоактивных материалов 07 февраля 2024 в 15:38 Размер текста - 17 + По данным TEPCO, зона, где произошел инцидент, объявлена запретной Фото: Илья Московец © URA.RU Японская компания Tokyo Electric Power (TEPCO) сообщила об утечке воды, содержащей радиоактивные материалы, из оборудования, которое используется для очистки загрязненной воды на АЭС «Фукусима-дайити». По информации компании, объем радиоактивной воды составил 5,5 тонны. «Около девяти часов утра 7 февраля рабочие обнаружили утечку воды из выпускного отверстия устройства, очищающего загрязненную воду», — говорится в сообщении. Его передает японский телеканал NTV. По оценкам компании, объем вытекшей воды составил примерно 5,5 тонны и может содержать 22 миллиарда радиоактивных веществ, таких как цезий и стронций. По информации TEPCO, зона, где произошел инцидент, объявлена запретной. Японская компания Tokyo Electric Power (TEPCO) сообщила об утечке воды, содержащей радиоактивные материалы, из оборудования, которое используется для очистки загрязненной воды на АЭС «Фукусима-дайити». По информации компании, объем радиоактивной воды составил 5,5 тонны. «Около девяти часов утра 7 февраля рабочие обнаружили утечку воды из выпускного отверстия устройства, очищающего загрязненную воду», — говорится в сообщении. Его передает японский телеканал NTV. По оценкам компании, объем вытекшей воды составил примерно 5,5 тонны и может содержать 22 миллиарда радиоактивных веществ, таких как цезий и стронций. По информации TEPCO, зона, где произошел инцидент, объявлена запретной. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям