На АЭС «Фукусима» произошла утечка радиоактивных материалов

Японская компания Tokyo Electric Power (TEPCO) сообщила об утечке воды, содержащей радиоактивные материалы, из оборудования, которое используется для очистки загрязненной воды на АЭС «Фукусима-дайити». По информации компании, объем радиоактивной воды составил 5,5 тонны.
«Около девяти часов утра 7 февраля рабочие обнаружили утечку воды из выпускного отверстия устройства, очищающего загрязненную воду», — говорится в сообщении. Его передает японский телеканал
По оценкам компании, объем вытекшей воды составил примерно 5,5 тонны и может содержать 22 миллиарда радиоактивных веществ, таких как цезий и стронций. По информации TEPCO, зона, где произошел инцидент, объявлена запретной.
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