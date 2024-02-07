На АЭС «Фукусима» произошла утечка радиоактивных материалов

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Клипарт. Магнитогорск, радиация, учения, противогаз, хлор
По данным TEPCO, зона, где произошел инцидент, объявлена запретной Фото:

Японская компания Tokyo Electric Power (TEPCO) сообщила об утечке воды, содержащей радиоактивные материалы, из оборудования, которое используется для очистки загрязненной воды на АЭС «Фукусима-дайити». По информации компании, объем радиоактивной воды составил 5,5 тонны.

«Около девяти часов утра 7 февраля рабочие обнаружили утечку воды из выпускного отверстия устройства, очищающего загрязненную воду», — говорится в сообщении. Его передает японский телеканал NTV.

По оценкам компании, объем вытекшей воды составил примерно 5,5 тонны и может содержать 22 миллиарда радиоактивных веществ, таких как цезий и стронций. По информации TEPCO, зона, где произошел инцидент, объявлена запретной.

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Японская компания Tokyo Electric Power (TEPCO) сообщила об утечке воды, содержащей радиоактивные материалы, из оборудования, которое используется для очистки загрязненной воды на АЭС «Фукусима-дайити». По информации компании, объем радиоактивной воды составил 5,5 тонны. «Около девяти часов утра 7 февраля рабочие обнаружили утечку воды из выпускного отверстия устройства, очищающего загрязненную воду», — говорится в сообщении. Его передает японский телеканал NTV. По оценкам компании, объем вытекшей воды составил примерно 5,5 тонны и может содержать 22 миллиарда радиоактивных веществ, таких как цезий и стронций. По информации TEPCO, зона, где произошел инцидент, объявлена запретной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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