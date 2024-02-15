Зеленский одарил Байдена и его друзей на 4,5 тысячи долларов

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, Джо Байден,  stock
Владимир Зеленский подарил Джо Байдену картину за 2,4 тысячи долларов Фото:

В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский одарил президента США Джо Байдена и его окружение на 4,5 тысяч долларов. Информация об этом находится в отчете о подарках американским чиновникам в 2022 году.

«Картина „Оранжевые узоры“. Оценочная стоимость 2400 долларов. Находится в процессе передачи в национальный архив», — передает РИА Новости данные федеральной базы по подаркам президенту США. Картина «Свет победит», украинская рубашка и комплект медалей ордена Ярослава Мудрого, стоимость которых составила 1429 долларов, достались советнику Байдена по нацбезопасности Джейку Салливану.

Также супруга Зеленского — Елена подарила первой леди США Джилл Байден скатерть с четырьмя салфетками, золотую брошь и серьги. Общая стоимость презента достигла 570 долларов.

Ранее лидер Украины подарил Папе Римскому Франциску икону Богоматери с закрашенным черной краской Христом-младенцем. По мнению итальянского историка Ла Валле, подарок оказался неудачным. Ведь «потеря» Иисуса для христиан означает отсутствие смысла существования церкви.

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В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский одарил президента США Джо Байдена и его окружение на 4,5 тысяч долларов. Информация об этом находится в отчете о подарках американским чиновникам в 2022 году. «Картина „Оранжевые узоры“. Оценочная стоимость 2400 долларов. Находится в процессе передачи в национальный архив», — передает РИА Новости данные федеральной базы по подаркам президенту США. Картина «Свет победит», украинская рубашка и комплект медалей ордена Ярослава Мудрого, стоимость которых составила 1429 долларов, достались советнику Байдена по нацбезопасности Джейку Салливану. Также супруга Зеленского — Елена подарила первой леди США Джилл Байден скатерть с четырьмя салфетками, золотую брошь и серьги. Общая стоимость презента достигла 570 долларов. Ранее лидер Украины подарил Папе Римскому Франциску икону Богоматери с закрашенным черной краской Христом-младенцем. По мнению итальянского историка Ла Валле, подарок оказался неудачным. Ведь «потеря» Иисуса для христиан означает отсутствие смысла существования церкви.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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