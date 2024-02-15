В мире Зеленский одарил Байдена и его друзей на 4,5 тысячи долларов 15 февраля 2024 в 06:29 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский подарил Джо Байдену картину за 2,4 тысячи долларов Фото: Официальный сайт президента Украины В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский одарил президента США Джо Байдена и его окружение на 4,5 тысяч долларов. Информация об этом находится в отчете о подарках американским чиновникам в 2022 году. «Картина „Оранжевые узоры“. Оценочная стоимость 2400 долларов. Находится в процессе передачи в национальный архив», — передает РИА Новости данные федеральной базы по подаркам президенту США. Картина «Свет победит», украинская рубашка и комплект медалей ордена Ярослава Мудрого, стоимость которых составила 1429 долларов, достались советнику Байдена по нацбезопасности Джейку Салливану. Также супруга Зеленского — Елена подарила первой леди США Джилл Байден скатерть с четырьмя салфетками, золотую брошь и серьги. Общая стоимость презента достигла 570 долларов. Ранее лидер Украины подарил Папе Римскому Франциску икону Богоматери с закрашенным черной краской Христом-младенцем. По мнению итальянского историка Ла Валле, подарок оказался неудачным. Ведь «потеря» Иисуса для христиан означает отсутствие смысла существования церкви. В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский одарил президента США Джо Байдена и его окружение на 4,5 тысяч долларов. Информация об этом находится в отчете о подарках американским чиновникам в 2022 году. «Картина „Оранжевые узоры“. Оценочная стоимость 2400 долларов. Находится в процессе передачи в национальный архив», — передает РИА Новости данные федеральной базы по подаркам президенту США. Картина «Свет победит», украинская рубашка и комплект медалей ордена Ярослава Мудрого, стоимость которых составила 1429 долларов, достались советнику Байдена по нацбезопасности Джейку Салливану. Также супруга Зеленского — Елена подарила первой леди США Джилл Байден скатерть с четырьмя салфетками, золотую брошь и серьги. Общая стоимость презента достигла 570 долларов. Ранее лидер Украины подарил Папе Римскому Франциску икону Богоматери с закрашенным черной краской Христом-младенцем. По мнению итальянского историка Ла Валле, подарок оказался неудачным. Ведь «потеря» Иисуса для христиан означает отсутствие смысла существования церкви. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям