Келлог сравнил ЕС с ребенком, которого учат кататься на велосипеде

Келлог выразил мнение о готовности Европы к самостоятельному решению военных задач
Европа ведет себя как ребенок, который учится кататься на велосипеде. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

«Когда мои дети учились ездить на велосипеде, они начинали с колесиками. Европе больше не нужны дополнительные колеса», — сказал Келлог, передает РИА Новости. Келлог выразил мнение о готовности европейских союзников к самостоятельному решению военных задач без постоянной поддержки Вашингтона.

Ранее сообщалось, что США допускает возможность уменьшения присутствия американских военных в Европе в рамках усилий по разрешению конфликта на Украине. Такое заявление в начале августа сделал Дональд Трамп.

