Путин активизировал контроль за маленькими регионами

26 февраля 2024 в 21:37 Размер текста - 17 +

Владимир Путин провел встречу с главой Карачаево-Черкесской республики Рашидом Темрезовым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Путин лично контролирует обстановку в регионах Кавказа. Такое мнение высказали эксперты в разговоре с URA.RU после встречи президента с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. Сама по себе встреча необычна: республика — не самый большой регион России (76-й из 89 по числу жителей), при этом его глава ежегодно получает возможность на личную встречу с президентом Путиным. Сам Темрезов руководит регионом 13-й год, а до его назначения сменилось четыре главы республики. На встрече в этом году Путин указал на «удовлетворительную» ситуацию в регионе. Сам президент рассказал, что в Карачаево-Черкесии растет объем промышленного производства, в большом объеме выпускается сельхозпродукция. Также он отметил, что заметно снизился уровень безработицы — до 5%, но этот показатель в 1,5-2 раза выше, чем по стране. Темрезов, в свою очередь, доложил президенту о том, что в регионе на 18% выросли инвестиции в основной капитал. За три года в Карачаево-Черкесии планируют создать 3 тыс. рабочих мест. Ведется работа по финансовой и нефинансовой поддержке семей в рамках «Года семьи», а также участников СВО. Кроме того, провели капремонт 45 школ, приступают к реставрации 12 детских садов. Также глава Карачаево-Черкесской республики рассказал Путину о демографической ситуации в регионе: «У нас почти каждая третья семья является многодетной. У нас в одном доме может жить три поколения: бабушка, дедушка, внуки, дети. Республика является шестой в Российской Федерации по продолжительности жизни. Конечно, пандемия сказалась. Но те Ваши поручения — к 2030 году „80 плюс“, — мы неукоснительно с правительством Российской Федерации работаем. И я думаю, что у нас будут результаты и в этом плане». В Карачаево-Черкесской республике ситуация достаточно неспокойная, есть социальная напряженность поясняет руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «Когда СВО началось, она не очень активно муссировалась, но была информация о том, что были попытки проведения акций против СВО, против мобилизации. Эта ситуация не очень простая. Я думаю, что она вряд ли улучшилась. Скорее всего, многие проблемы даже усугубились. Возможно, что накануне президентских выборов там действительно какие-то скрытые есть недовольства. И встреча Путина с Темрезовым — попытка обнадежить людей, что в дальнейшем ситуация будет улучшаться, чтобы „спустить пар“», — отмечает эксперт. «В Карачаево-Черкесской республике была традиция, что глава республики очень часто менялся. Мало кто был больше одного срока, а Темрезов достаточно давно. И, скажем так, он не был таким однозначным лидером, авторитетом в республике, которого поддерживало все население, — сказал Поляков. — Когда он еще только пришел на должность, достаточно много критических стрел в его адрес было направлено. Тем не менее ему удалось удержаться. Возможно, что президент так пытается поддержать авторитет Темрезова». Власти в ходе президентских выборов активно следят, что происходит в регионах, продолжил Поляков: «Думаю, что вполне возможно, что в Карачаево-Черкесии есть какие-то нюансы. Но у нас технология в президентских выборах во многом опирается еще на то, что не только авторитет президента, но и авторитет местной власти работают на высшее должностное лицо Российской Федерации. Внутри каждого региона главы региона стараются своим авторитетом поддерживать президента». Социальную напряженность в регионе директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов связывает, в том числе, со сложной экономической ситуацией, вызванной географическим положением региона: «В Карачаево-Черкесии действительно есть бедность, поскольку там неблагоприятные даже природные географические условия. Достаточно сказать, что федеральные трассы, которые из Ростова идут в Минводы — проходят по югу Ставропольского края, не заходя в Карачаево-Черкесию, которая остается в стороне. Очевидно, что у них сложно с конкурентными преимуществами для того, чтобы развивались производства, связанные с хозяйственными отношениями с другими регионами. Поэтому, говоря про Карачаево-Черкесию — сложная ситуация — в которой нужно относиться именно как к сложному вопросу регионального развития, подразумевающего самый разный комплекс мер. Ставка должна быть на те отрасли, которые здесь могут быть драйверами: сельское хозяйство и туризм». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владимир Путин лично контролирует обстановку в регионах Кавказа. Такое мнение высказали эксперты в разговоре с URA.RU после встречи президента с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. Сама по себе встреча необычна: республика — не самый большой регион России (76-й из 89 по числу жителей), при этом его глава ежегодно получает возможность на личную встречу с президентом Путиным. Сам Темрезов руководит регионом 13-й год, а до его назначения сменилось четыре главы республики. На встрече в этом году Путин указал на «удовлетворительную» ситуацию в регионе. Сам президент рассказал, что в Карачаево-Черкесии растет объем промышленного производства, в большом объеме выпускается сельхозпродукция. Также он отметил, что заметно снизился уровень безработицы — до 5%, но этот показатель в 1,5-2 раза выше, чем по стране. Темрезов, в свою очередь, доложил президенту о том, что в регионе на 18% выросли инвестиции в основной капитал. За три года в Карачаево-Черкесии планируют создать 3 тыс. рабочих мест. Ведется работа по финансовой и нефинансовой поддержке семей в рамках «Года семьи», а также участников СВО. Кроме того, провели капремонт 45 школ, приступают к реставрации 12 детских садов. Также глава Карачаево-Черкесской республики рассказал Путину о демографической ситуации в регионе: «У нас почти каждая третья семья является многодетной. У нас в одном доме может жить три поколения: бабушка, дедушка, внуки, дети. Республика является шестой в Российской Федерации по продолжительности жизни. Конечно, пандемия сказалась. Но те Ваши поручения — к 2030 году „80 плюс“, — мы неукоснительно с правительством Российской Федерации работаем. И я думаю, что у нас будут результаты и в этом плане». В Карачаево-Черкесской республике ситуация достаточно неспокойная, есть социальная напряженность поясняет руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «Когда СВО началось, она не очень активно муссировалась, но была информация о том, что были попытки проведения акций против СВО, против мобилизации. Эта ситуация не очень простая. Я думаю, что она вряд ли улучшилась. Скорее всего, многие проблемы даже усугубились. Возможно, что накануне президентских выборов там действительно какие-то скрытые есть недовольства. И встреча Путина с Темрезовым — попытка обнадежить людей, что в дальнейшем ситуация будет улучшаться, чтобы „спустить пар“», — отмечает эксперт. «В Карачаево-Черкесской республике была традиция, что глава республики очень часто менялся. Мало кто был больше одного срока, а Темрезов достаточно давно. И, скажем так, он не был таким однозначным лидером, авторитетом в республике, которого поддерживало все население, — сказал Поляков. — Когда он еще только пришел на должность, достаточно много критических стрел в его адрес было направлено. Тем не менее ему удалось удержаться. Возможно, что президент так пытается поддержать авторитет Темрезова». Власти в ходе президентских выборов активно следят, что происходит в регионах, продолжил Поляков: «Думаю, что вполне возможно, что в Карачаево-Черкесии есть какие-то нюансы. Но у нас технология в президентских выборах во многом опирается еще на то, что не только авторитет президента, но и авторитет местной власти работают на высшее должностное лицо Российской Федерации. Внутри каждого региона главы региона стараются своим авторитетом поддерживать президента». Социальную напряженность в регионе директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов связывает, в том числе, со сложной экономической ситуацией, вызванной географическим положением региона: «В Карачаево-Черкесии действительно есть бедность, поскольку там неблагоприятные даже природные географические условия. Достаточно сказать, что федеральные трассы, которые из Ростова идут в Минводы — проходят по югу Ставропольского края, не заходя в Карачаево-Черкесию, которая остается в стороне. Очевидно, что у них сложно с конкурентными преимуществами для того, чтобы развивались производства, связанные с хозяйственными отношениями с другими регионами. Поэтому, говоря про Карачаево-Черкесию — сложная ситуация — в которой нужно относиться именно как к сложному вопросу регионального развития, подразумевающего самый разный комплекс мер. Ставка должна быть на те отрасли, которые здесь могут быть драйверами: сельское хозяйство и туризм».